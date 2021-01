Pedro Sánchez acusa a PP y Cs de aliarse con Vox contra las mujeres por borrar un mural feminista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al Partido Popular y a Ciudadanos que apoyen una propuesta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para retirar un mural feminista contra la violencia de género. Los liberales y los conservadores gobiernan en coalición en el Consistorio de la capital.

Sánchez ha publicado en su perfil de Twitter un mensaje afirmando que la decisión "no atiende a razones" y que "Es una batalla que seguiremos librando desde todos los ámbitos".

"Sus actos no atienden a razones, tampoco tienen efecto. La lucha feminista para alcanzar la igualdad es una huella imborrable en nuestra historia. Es una batalla que seguiremos librando desde todos los ámbitos hasta conseguir que las mujeres puedan vivir libres e iguales".

Sus actos no atienden a razones, tampoco tienen efecto. La lucha feminista para alcanzar la igualdad es una huella imborrable en nuestra historia. Es una batalla que seguiremos librando desde todos los ámbitos hasta conseguir que las mujeres puedan vivir libres e iguales. https://t.co/luHHtR59cR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 22, 2021

El líder del Ejecutivo cita en su tuit un mensaje de la cuenta oficial del PSOE, en la que se puede leer: "El trío de Colón no para. PP y Ciudadanos otra vez de la mano de VOX, unidos para boicotear la larga lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Vergüenza".

Proposición

El grupo municipal Vox presentó este pasado jueves una proposición para que se repinte un mural feminista contra la violencia machista de un polideportivo en Madrid y ha contado con el apoyo de PP y Ciudadanos.



Vox había presentando una proposición inicial en la junta municipal del distrito de Ciudad Lineal en la que había pedido que el muro del Centro Deportivo Municipal Concepción fuera repintado por uno dedicado a deportistas y al deporte y que no contenga ningún mensaje político, únicamente deportivo.



Sin embargo, ha presentado una enmienda de modificación para especificar que la pintura debería estar dedicada a deportistas paraolímpicos, a la que Ciudadanos ha presentando una transaccional para añadir que debe representarse a cinco hombres y mujeres deportistas.



Desde Vox han defendido que el actual mural cuenta con un "mensaje político que nada pinta con el deporte" y ha criticado el "odio sectario" de Más Madrid y PSOE por oponerse esta iniciativa.



Ha aseverado que un polideportivo debería rendir homenaje a los valores del deporte que "fielmente reflejan" los deportistas paraolímpicos.

"Sectarismo"

El PP ha asegurado que el muro contra la violencia machista es "propio del sectarismo" y que no representa la "sensibilidad plural" del distrito, por lo que se ha posicionado a favor de la proposición de Vox.



En la misma línea ha reaccionado la formación naranja que ha asegurado que el actual mural tiene una "ideología muy concreta" que no cumple con el objetivo de la lucha contra la violencia machista ya que cuenta con personajes como Frida Kalho quien "vivió una gran relación tóxica" con Diego Rivera.



Por su parte, Más Madrid ha espetado el cambio de "última hora" de la proposición por parte de Vox para "blanquear" su ataque al feminismo utilizando la diversidad funcional.



Además, ha espetado a las derechas que están "más ocupados" en "abolir la igualdad" que en trabajar por la crisis sanitaria y económica que está atravesando la ciudad de Madrid por causa de la pandemia del coronavirus.



Los socialistas han defendido que en el distrito hay "muros de sobra para honrar" y que no es necesario "borrar a unos para poner a otros" pero el debate que abre Vox va "más allá" de dar un reconocimiento a los deportistas paraolímpicos.



El actual mural del polideportivo del Centro Deportivo Municipal Concepción se enmarca dentro del proyecto Compartiendo Muros que se realizó durante la legislatura de Manuela Carmena.



Varias asociaciones se han concentrado frente al edificio de la junta municipal para reclamar que el "mural no se toca" y mostrarse en contra de su retirada.