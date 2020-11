Almeida celebra la reapertura del Rastro prevista para este domingo o el que viene

Ocho meses después del inicio de la crisis del Covid-19, el mercadillo más antiguo de Europa ha permanecido cerrado. Por ello, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, envió su quinta propuesta a los vendedores ambulantes con la voluntad de llegar a un acuerdo definitivo que permitiera recuperar esta tradición con unas condiciones compatibles con la seguridad ante la pandemia.

Este martes, se ha confirmado que los vendedores del Rastro han aceptado esta última propuesta, por lo que, Almeida ha dicho que el Ayuntamiento hará todo lo posible para que el Rastro reabra el domingo próximo, el siguiente o, en cualquier caso, "lo antes posible". Y ha agradecido a los comerciantes "el esfuerzo" que han hecho, ha reconocido que "han pasado meses muy duros, muy complicados", y ha manifestado que "si conseguimos reabrir el Rastro es una buena noticia para todos los madrileños".

Los comerciantes del Rastro aceptaron este fin de semana una última propuesta que les hizo el jueves el Ayuntamiento, aunque han rechazado de esta -por ser tarea del Ayuntamiento- que debieran ser ellos quienes delimiten las zonas de los puestos y el aforo. Consideran este asunto "innegociable", como ha dicho hoy a Efe la portavoz de los comerciantes del Rastro Maika Torralbo.

En su pronunciamiento de este martes, Almeida ha dicho: "Siempre hemos tenido la mejor voluntad para que el Rastro reabriera lo antes posible; lo hemos demostrado con las sucesivas propuestas y ofertas que hemos realizado", y ha considerado que "cuando el Rastro reabra, Madrid recuperará uno de sus lugares más emblemáticos".

Al término de una visita que ha hecho a las obras de un aparcamiento al lado de la estación de metro de Aviación Española, en el barrio de Las Águilas, Almeida ha destacado la "buena noticia" de que "los comerciantes hayan aceptado la propuesta del Ayuntamiento".

"Hemos trabajado de manera incansable -ha dicho- para hacerles una propuesta en una cuestión difícil por las propias características del Rastro, por su número de puestos, por estar en una zona con alta densidad de población, y por tanto con las dificultades en cuanto al control del aforo y la garantía de que no se puedan producir riesgos adicionales de contagio".

A una pregunta acerca de si reabrirá el Rastro el fin de semana próximo, tras el acuerdo, Almeida ha respondido que el Ayuntamiento hará "todos los esfuerzos que sean necesarios" para que se produzca la reapertura el domingo, aunque ha precisado que "hay cuestiones logísticas y prácticas que hay que ejecutar de común acuerdo con los comerciantes".

Almeida ha precisado que será el Ayuntamiento de Madrid "con sus medios" el que controle el aforo, aunque ha advertido que posiblemente no vaya a encargarse de esa tarea la Policía Municipal.

Con respecto a los balizamientos, Almeida ha considerado que "es una cuestión muy menor" y ha agregado que "es una responsabilidad esta que no incumbe solo al Ayuntamiento sino también a los comerciantes".

En declaraciones por teléfono a Efe, este martes, Torralbo ha dicho que el balizamiento corresponde al Ayuntamiento y que los comerciantes "no lo van a admitir: no podemos balizar nada, no podemos usar una cinta balizadora en nuestros puestos ni en ningún lugar; es una responsabilidad que no podemos asumir y una usurpación de funciones. Es innegociable".

En un audio y un escrito remitidos a la prensa, Torralbo dice que la última propuesta del Ayuntamiento les "sorprendió" por ser un "retroceso" al pedir que fueran ellos quienes delimitaran los puestos del Rastro con cinta balizadora y se encargasen de señalar los lugares por donde deberán transitar los vecinos y visitantes.

Según Torralbo, se trata de un asunto "ya superado" en un debate anterior en el que el Ayuntamiento se había comprometido a hacerlo.

La portavoz asegura que, ante las posibilidades de rechazar o aceptar del todo la propuesta del Ayuntamiento, un poco más de la mitad de los comerciantes ha optado por una solución intermedia de aceptarla "sin admitir de ninguna manera" que sean los vendedores quienes se encarguen del perímetro y del aforo.

Torralbo ha manifestado la extrañeza del colectivo de comerciantes del Rastro ante la falta de "formalidad y rigor" de la propuesta última del Ayuntamiento con respecto a las anteriores, pues ésta les llegó "sin membrete oficial ni firma alguna".

La propuesta del Ayuntamiento aceptada por los vendedores prevé la reapertura del Rastro por sectores con 500 puestos y un aforo total limitado hasta las 2.700 personas.

También recoge la colocación de los puestos, con un sistema rotatorio de domingos y festivos, como habían solicitado los comerciantes porque el público es diferente en función de si es domingo o festivo.