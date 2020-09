Aguado asegura que "no hay contagios en el Metro" pero pide controles en Barajas y trenes

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha vuelto a insistir este miércoles en que "no hay contagios en el metro" mientras ha considerado Barajas como "un coladero" de casos y ha pedido la instalación de "carpas" para la detección de casos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha asegurado que "no se ha producido ni un solo brote en el Metro de Madrid", señalando que los contagios que se están produciendo" se están dando en "el ámbito privado, en las reuniones familiares y con amigos". "Hay estudios internacionales que destacan que los transportes públicos de todo el mundo no son un foco de contagio. Me niego a aceptar mantras, quiero volver a incidir en la seguridad del transporte público de Madrid", explicó.

Sin embargo, se ha referido al aeropuerto de Barajas como "un coladero" de casos, considerando que las medidas de control establecidas no "son efectivas". "Si solo hay tres medidas de control, que son la toma de temperatura, el control visual y rellenar un formulario, no me parece serio", señaló.

El vicepresidente destaca que "los casos importados por el aeropuerto no se están detectando porque los controles no se están haciendo y "tampoco se hacen detecciones en las estaciones de tren". Por ello, el vicepresidente ha pedido al Gobierno que "instale carpas de detección en el aeropuerto y en las estaciones de tren".

En la misma rueda de prensa Aguado ha anunciado que la Comunidad de Madrid pedirá mañana al Gobierno central apoyo logístico militar, el despliegue de 222 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil así como una reforma exprés de la normativa vigente para incorporar 300 médicos extracomunitarios que trabajaron en la región durante la pandemia.