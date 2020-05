Isabel Díaz Ayuso defiende el reparto de mascarillas FFP2: "Los sanitarios tienen de todo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el reparto de millones de mascarillas FFP2 a los madrileños a pesar de las críticas de los sanitarios, que consideran que no son recomendables para la población en general y pueden ser contraproducentes.

"Si las críticas es porque son mejores, pues que las críticas sean esas", ha señalado Ayuso, que asegura que al personal sanitario de la región "no les ha faltado mascarillas FPP2 y FFP3" durante la pandemia de coronavirus a pesar de que ellos denuncian lo contrario. "Han tenido de todo", ha señalado en una entrevista en Antena 3 en la que ha remarcado que el Ejecutivo madrileño les ha proporcionado "constantemente" material de protección. En este sentido, les ha invitado a acudir a su farmacia para recoger su mascarilla FFP2.

Frente a esta afirmación, la Asociación Madrileña de Salud Pública ha criticado este reparto, sobre todo porque los profesionales sanitarios de Madrid "han carecido en algunas ocasiones de ese tipo de mascarillas cuando las necesitaban". "No tiene sentido que se repartan a la población general, sin que haya necesidad, y menos aún mientras falten en hospitales, centros de salud o en centros sociosanitarios, donde sí son necesarias", han señalado, insistiendo que aunque estos colectivos tengan este recurso "tiene sentido que las autoridades repartan a la población general mascarillas quirúrgicas, pero no FFP2".

Los sanitarios, en contra de las FFP2

A pesar de las críticas, Ayuso ha anunciado que dará una segunda mascarilla a los madrileños en los próximos días. "Es de gran calidad", ha dicho, para opinar que "ir sin mascarilla será como beber y conducir" y que son muy necesarias, sobre todo para "ancianos" y pacientes con patologías como los "oncológicos". Así, ha pedido a la población que las FFP2 se combinen con otras, como las quirúrgicas, que es la petición que han hecho los jefes de servicio y médicos de medicina preventiva de una quincena de hospitales madrileños por carta a la Consejería de Sanidad.

En la misiva, explican que no aconsejan el uso de mascarillas FFP2 porque para que este sean efectivas es necesario "un adiestramiento en su colocación, pues si no se utilizan adecuadamente no son eficaces para proteger de los aerosoles, que es un mecanismo de transmisión excepcional a nivel comunitario". Argumentan, además, que su "uso continuado dificulta la respiración, es incómodo, y en determinadas personas, no tolerable".

Los ancianos, "joyas que cuidar"

A pesar de ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid dejado claro que una de sus prioridades será el uso de mascarillas así como otras medidas de prevención, como los geles hidroalcohólicos y la distancia física y ha avanzado que se está estudiando el "uso obligatorio de las mascarillas" en todos los establecimientos cerrados.

También cree que los centros comerciales podrían abrirse en la fase 1 -previsto en fase 2- ya que "hay más distancia" y es más fácil lograr que la gente no se aglutine. Ha avanzado además que la Comunidad de Madrid pondrá el foco en los ancianos. "Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que los ancianos estén en palmitas", ha explicado, ya que la región planea bancos prioritarios en la calle para ellos o filas exprés para pagar en los supermercados. "Son joyas que hay que cuidar", ha asegurado.

Madrid, lista para la fase 1

Sobre si Madrid está lista para avanzar a la fase 1 el próximo lunes 18 de mayo, la presidenta ha señalado que hay razones claras por las que permitir el paso de fase: Madrid está por debajo de la media española de contagios, tienen preparado el hospital de Ifema, están construyendo un nuevo hospital que estaría en otoño, han triplicado las camas de UCI, han puesto en marcha una estrategia de estudio serológico y están implantando circuitos Covid-19 en los hospitales.

Por otra parte, acerca de las fases establecidas por el Ejecutivo central, ha indicado que estas no están "bien diseñadas" porque, por ejemplo, en la región "en los pueblos de la Sierra Norte no ha habido contagio y en los pueblos del Suroeste tampoco".

Para Ayuso, esto es "un sinsentido" y "lo importante es saber cuáles son las personas vulnerables en el Covid-19" así como la autoprotección.