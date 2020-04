Este es el plan para que los niños salgan de casa en Madrid: horarios, tiempo y distancia del domicilio

Cada vez hay más voces que piden al Gobierno, presidido por Pedro Sánchez, que deje salir de casa a los niños para evitar su "desgaste psicológico", en palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. También, Ignacio Aguado, vicepresidente la Comunidad de Madrid, ha defendido que si "la curva de contagios y hospitalización sigue bajando" va a trabajar por que los niños madrileños "puedan salir a la calle a partir del 26 de abril". De hecho, el Gobierno autonómico ya estudia un plan para que los menores puedan pasear durante una hora cada día por las calles de su municipio, sin alejarse a más de un kilómetro de su casa.

Este plan, de hecho, se debate este miércoles en el Consejo de Gobierno autonómico pero ya han trascendido algunas de las condiciones para que el niño pueda salir. La idea va dirigida sólo a los menores de 14 años, bajo la responsabilidad de sus padres. De esta forma, los niños deben estar acompañados sólo por un adulto que viva en su domicilio.

Tampoco podrán alejarse, en ningún caso, a una distancia superior a 1.000 metros de su casa. Si no se cumplen estas condiciones, la conducta puede acarrear una sanción. Además, los niños que salgan con su padre o madre deberán ir a pie. Y, en ningún caso, se permitirá que vayan en bicicleta, monopatín o ningún tipo de vehículo de ocio.

Este miércoles propondré a mis compañeros de Consejo de Gobierno solicitar a Sanchez que los niños puedan salir a la calle a partir del 26 de abril, respetando la distancia social y por un tiempo limitado cada día. pic.twitter.com/D0vrRaGNKA — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) April 12, 2020

Otra medida importante es que estos menores deben cumplir un distanciamiento social y deben usar mascarilla, siempre que puedan. De hecho, los parques y lugares de recreo al aire libre permanecerán cerrados para evitar cualquier tipo de concentración de niños y personas. Esta medida se complementa con que un padre no podrá salir con su hijo en hora punta, es decir, la franja horaria de la entrada y salida de los trabajadores. El motivo es el mismo: evitar que coincida mucha gente en la calle.

Otras demandas

La Comunidad de Madrid, no obstante, no es la única autonomía que trabaja y pide al Gobierno de España flexibilidad con el confinamiento de los niños. Varios presidentes de Comunidad Autónomas también solicitan al Ejecutivo que permita a los menores salir unos minutos cada día. Por ejemplo, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP); el de Aragón, Javier Lambán (PSOE) o; el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC). También el Gobierno vasco, a través de su portavoz, Josu Erkoreka, aboga por esta medida y por "autorizar la práctica del deporte en la calle".

El Gobierno de España, por su parte, empieza a considerar que los niños puedan salir a la calle. Este martes, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, dijo que "a medida que se van generando mejores hábitos en la población se pondrán sobre la mesa la posibilidad de que los niños puedan salir a la calle con los familiares que conviven a diario en un momento determinado". De hecho, puntualizó que "esta medida sobre los niños sería aplicable en todas las Comunidades, pues beneficiará a todas".

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, este martes. EFE

Aun así, cabe destacar que el Gobierno no lo tiene del todo claro, ya que, según indican, seguirán las recomendaciones de la comunidad científica, que no son favorables a la medida. De hecho, María José Mellado, presidenta de la Asociación Española de Pediatría (AEP), decía a Europa Press que no ve "prudente y deseable" que los niños salgan de casa mientras el Gobierno mantenga la cuarentena para frenar la expansión del coronavirus Sars CoV-2. A juicio de esta especialista, "la población infantil debe cumplir el confinamiento igual que el resto de ciudadanos".