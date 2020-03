Ayuso ve "ilegal" prohibir los despidos: "Las empresas cerrarán y habrá despidos masivos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera un error la medida del Gobierno de prohibir los despidos que aleguen causas relacionadas con el COVID-19. De hecho, cree que se ha tomado esta decisión "sin diálogo social, de manera ilegal y atacando a la libertad de empresa".

La jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado a través de Twitter la decisión de no permitir despidos que aleguen causas relacionadas con el coronavirus y controlar más las causas alegadas en los miles de ERTE aplicados estas semanas con sanciones para las empresas que hagan un mal uso.



Ayuso considera que el resultado será que "en lugar de despidos, "la empresa cerrará al completo" y habrá "despidos masivos". Ante esto, cree que "los empresarios son la clave de la recuperación", algo que considera no es capaz de ver el Gobierno.

Sin diálogo social, de manera ilegal y atacando a la libertad de empresa, el Gobierno decide prohibir el despido.



Resultado: en lugar de despidos, la empresa cerrará al completo. En lugar de despidos habrá despidos masivos.



Los empresarios son la clave de la recuperación. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 28, 2020

"No se puede utilizar el COVID-19 para despedir"

Este viernes, el Gobierno acordó en un Consejo de Ministros Extraordionario no permitir los despidos objetivos y controlar más las causas alegadas en los miles de ERTE aplicados estas semanas con sanciones para las empresas que hagan un mal uso.



"No se puede utilizar el COVID-19 para despedir", señaló la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que remarcó que entre las medidas laborales está "no considerar justificado el despido" por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor relacionadas con esta crisis.

"Hemos puesto los mecanismo legales y los recursos públicos necesarios para que se pueda acudir al Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), no es necesario despedir a nadie en nuestro país", subrayó la ministra.

La CEOE y CEPYME, en contra

Ante esto, las patronales CEOE y CEPYME creen que las nuevas medidas laborales aprobadas por el Gobierno son perjudiciales para la economía y traerán más paro, a la vez que rechazan que se "trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado".



En un comunicado advierten de que, a la espera de poder conocer todos los detalles de las nuevas medidas, "no van en la dirección correcta" y "serán perjudiciales para el equilibrio económico".



"Cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial", añaden, "rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado". "En estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción", subrayan.