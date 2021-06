Feijóo optará a volver a presidir el PPdeG sin aclarar si repetirá como candidato a la Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este miércoles los avales necesarios para optar a liderar el PPdeG, como viene haciendo de forma ininterrumpida desde 2006. Sin embargo, no ha aclarado todavía qué sucederá en 2024 y si optará a su quinta reelección al frente del Gobierno gallego o si habrá un relevo.

El líder de los populares gallegos revalidará su cargo en el XVII Congreso Ordinario del partido, previsto para el 16 y el 17 de julio, tras haber presentado un total de 6.119 avales repartidos en 14 tomos un día antes de la proclamación de las candidaturas, siendo la suya la única hasta la fecha.

"Me comprometo a presidir el PPdeG y a agotar mi legislatura como presidente de la Xunta, esos son mis dos compromisos solemnes y ningún otro: sería un acto de soberbia empezar a hablar de ser el candidato a presidir la Xunta en 2024, del futuro se hablará cuando llegue el futuro", ha apuntado Núñez Feijóo en una rueda de prensa.

En todo caso, el presidente gallego ha asegurado que busca revalidar su cargo al frente del partido no "por lo conseguido", sino "por lo que queda por conseguir", con la vista puesta en un objetivo concreto, "volver a ganar las elecciones municipales", ya que en política "no se está para estar, se está para hacer".

Preguntado sobre si su liderazgo en el PPdeG, al que llegó en 2006, es "propio del siglo XXI", Núñez Feijóo ha contestado que sí se lo parece, toda vez que, además de haber sido refrendado por los propios militantes del partido, "ha sido refrendado en las urnas".

"Los liderazgos en los partidos solamente existen cuando son refrendados en las urnas y, mientras los gallegos refrenden una forma de hacer política, esos liderazgos pueden ser útiles; desde el primer instante y hasta ahora las urnas fueron receptivas y apoyaron nuestras políticas y eso es lo más importante que puede haber", ha proseguido.

Acto seguido, y tras ser cuestionado sobre si esta referencia a que los liderazgos sólo existen cuando son refrendados en las urnas se refería al presidente del PP, Pablo Casado, el presidente gallego ha negado cualquier extrapolación al ámbito nacional, donde "lo normal en la política española es tardar varias elecciones en llegar a la presidencia del Gobierno".

"A la primera no lo consiguieron ni Felipe González, ni José María Aznar ni Mariano Rajoy: lo excepcional es ganar en la primera y en las siguientes, esto ocurrió en Galicia y por eso creo que aún soy útil para gestionar el PPdeG; si hubiese perdido desde 2006 sí que no me sentiría muy legitimado", ha zanjado.

Ya de cara al futuro congreso ordinario del PPdeG, el presidente del partido se ha comprometido a solicitar la convocatoria de las cuatro juntas directivas provinciales para presentar su proyecto político, toda vez que esta campaña será "más reducida que otras".

El XVII Congreso Ordinario del PPdeG ha sido bautizado como "el congreso de las ideas", por lo que Núñez Feijóo ya ha celebrado que las noticias que de allí saldrán "van a ser propuestas y no disputas internas", por lo que "no va a haber perdedores" y "el único vencedor van a ser los gallegos".

"El Partido Popular de Galicia es un partido con el corazón, la cabeza y los pies en Galicia: ése es nuestro objetivo y no tenemos otro más que servir a los gallegos, lo llevamos haciendo de forma continuada con el presidente Albor, con el presidente Fraga y, desde 2006, con los compañeros y compañeras que me acompañan", ha zanjado.