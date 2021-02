Núñez Feijóo: "No tengo ninguna aspiración de liderar al PP nacional"

"La pregunta es un clásico y la respuesta también: la respuesta es que no". Así de tajante se ha mostrado este jueves el presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras ser preguntado directamente por si tenía "alguna aspiración de liderar el PP a nivel nacional".

Con respecto al liderazgo del presidente del PP, Pablo Casado, el barón gallego ha señalado que "no hay ninguna novedad" ni "ninguna discusión al respecto". "Al menos que yo conozca", ha apostillado.

"El presidente del partido es el presidente del partido y le corresponde liderar el partido que preside", ha sentenciado durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Al mismo tiempo, Núñez Feijóo también ha rechazado cualquier enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta hablase de aquellos que "ponen recados y consejos a través de los medios de comunicación", una afirmación que se relacionó inmediatamente con las entrevistas del barón gallego en las que critica la decisión de abandonar la sede de Génova 13.

"Por si quedaba alguna duda, ella ya dijo que esas manifestaciones no tenían que ver conmigo, por lo que no merece la pena pararse a desmentir o explicar nada", ha añadido, para posteriormente recordar que el PP "es un partido grande en el que prima la lealtad a la dirección nacional y al presidente", más alá de que "cada uno tiene su propia óptica y posicionamiento".

Por último, el líder del PP gallego ha negado saber si Casado habría llamado a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar para preguntarles si ocultaban algo con respecto al extesorero del partido Luis Bárcenas.

"No me consta que haga preguntas a expresidentes del PP en relación a ese asunto y a mí, desde luego, no me las ha hecho", ha zanjado Feijóo, el único barón popular que se ha reunido cara a cara con Casado desde las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero.