El PP de Galicia descarta un posible salto de Feijóo al PP nacional: "No está encima de la mesa"

El portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, ha descartado este lunes un posible salto del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a la política nacional, una posibilidad que "no está encima de la mesa" pese a que el barón gallego es "uno de los valores más fuertes y firmes del PP en el conjunto del país".

Así lo ha manifestado tras ser preguntado por su visita a Madrid la semana pasada para reunirse con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que también concedió varias entrevistas en las que criticó la decisión de abandonar la sede de Génova 13, a donde acudiría posteriormente para reunirse con el presidente del PP, Pablo Casado.

Ante la pregunta sobre un posible salto de Feijóo a la política estatal para asumir la dirección del partido, Puy ha rechazado que tal posibilidad sea viable, al menos "a corto plazo". "Ese debate no está encima de la mesa, creo que hay distintos y suficientes problemas como para hablar de hipótesis que no son a corto plazo visibles", ha apuntado.

En todo caso, el portavoz parlamentario del PPdeG ha expresado su "enorme satisfacción" por el "impacto en la opinión pública española" que tiene Núñez Feijóo, "cosa que no sucede cuando otros líderes de partidos gallegos van a Madrid".

"Feijóo fue el único líder que, en plena crisis económica y sanitaria, revalidó cuatro mayorías absolutas: es natural que los medios le pregunten y él responda con educación a las preguntas que le hacen y dé su opinión", ha zanjado Puy.

La oposición

Mientras tanto, las fuerzas de la oposición han expresado su hastío con respecto a los debates internos del PP: el PSdeG señala que, aunque Feijóo tiene "mucho márquetin hacia fuera", en Galicia "no tiene ninguna credibilidad", mientras que el BNG considera que el presidente gallego "está más pendiente de esas conspiraciones que de hacer frente a la pandemia".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lamentado que "lo de Feijóo y Casado empieza a parecer un culebrón" que "no preocupa" a la formación nacionalista, que sí está preocupada "porque tenemos un Gobierno del PP que o está a la altura de lo que necesita esta crisis: no reforzó la sanidad pública, no blindó residencias y no hay rescate real a los sectores económicos afectados".

"El problema es que Feijóo quizás está más pendiente de esas conspiraciones que de hacer frente a la pandemia: nos preocupa tener un Gobierno gallego 100%, no un presidente mirando de reojo si puede dar un paso más en este culebrón que, sinceramente, nos tiene aburridos", ha sentenciado.

Por su parte, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha incidido en que, frente al "mucho márquetin" que tiene fuera de Galicia, en la comunidad se le conoce "muy bien", ya que "su credibilidad es la de aquel señor que no conocía ni tenía amistad con Marcial Dorado".

"Estamos muy preocupados porque esta crisis es muy profunda y, más allá de buscar ocupar espacios dentro del PP, debería dedicarse a trabajar por Galicia", ha concluido Caballero, quien ha afeado que "todavía no entregó ni un euro al comercio que cerró el pasado 26 de enero".