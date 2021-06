Un alcalde gallego, condenado por llamar a una política "chacha para todo" de Abel Caballero

El alcalde de Vilanova de Arousa, el popular Gonzalo Durán, ha sido condenado por llamar a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista viguesa Carmela Silva, "chacha para todo" del alcalde de Vigo, el "anciano" Abel Caballero, y ya ha anunciado que presentará un recurso ante lo que considera "una persecución política".

En concreto, el regidor fue condenado como autor de un delito leve de falta de respeto y consideración a la autoridad en ejercicio de sus funciones por el Juzgado de Instrucción número tres de Pontevedra, con una multa de 360 euros.

Durán había denunciado en su momento que la Diputación de Pontevedra no era más que "un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y por su chacha para todo, que es Carmela Silva".

Según ha insistido el regidor en declaraciones a Europa Press, la denuncia que propició esta condena es parte de una "persecución" a su persona por haber vaticinado que la presentación a las próximas elecciones municipales de Vigo de Abel Caballero, que entonces tendrá 77 años, será "un engaño a los vigueses".

"El último acto político de Abel Caballero será presentarse a unas elecciones para no ser alcalde, porque no lo va a ser: acabaría con 81 años y no está en condiciones", ha proseguido Durán, quien ha sentenciado que "la era Abel Caballero está acabada".

Así, con la hipotética renuncia del alcalde vigués, habría "una pelea entre varios", entre los que estaría Carmela Silva, dado que "si Abel cae, ella se va y no queda de heredera, la ponen en la calle porque es una persona que no vale para nada".

"Saben que se acabó la fuerza de Vigo, se acabó la Diputación de Pontevedra y se acabó todo, y entonces persiguen y tratan de callar al que diga esto, pero yo no me voy a callar, no me da la gana", ha proseguido.

El alcalde de Vilanova de Arousa ha defendido que con la presentación de su recurso busca demostrar "quién es esta gente de Vigo" y contestar ante "un ataque a la democracia y a la libertad de expresión".

"Se está acabando el régimen de Vigo: Abel está en las últimas y espero que lo cuiden mucho, que yo no le deseo ningún mal", ha concluido.