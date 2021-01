Galicia situará a todos los municipios entre los dos niveles máximos de restricciones

El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia ha propuesto situar a todos los municipios de la comunidad entre los dos niveles máximos de restricciones, el medio-alto y el máximo, en los que la hostelería no puede abrir más allá de las 18.00 horas, las reuniones están limitadas a cuatro no convivientes y no se permite la movilidad.

Así lo ha avanzado la Consejería de Sanidad mientras todavía sigue la reunión del comité clínico, de cuyo resultado también informará este miércoles a partir de la 11.30 el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

El Gobierno gallego busca así frenar el avance de la pandemia en la comunidad, que lleva días acumulando registros negativos. Sin ir más lejos, este mismo martes ha notificado la segunda cifra de nuevos positivos más elevada desde el principio de la pandemia -sólo por detrás de la del pasado sábado- con la mayor tasa de positividad en nueva normalidad.

El nivel máximo de restricciones implica la prohibición de servir en el interior de los locales de hostelería, que tan solo podrán operar hasta las 18.00 horas con un aforo del 50% en el exterior y grupos de hasta un máximo de cuatro personas, así como la prohibición de salir del municipio salvo causa justificada.

Mientras tanto, el nivel medio-alto implica permitir un aforo en la hostelería del 30% en el interior y el 50% en el interior, con un máximo de cuatro personas por mesa y el horario limitado hasta las 18.00 horas.