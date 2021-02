La Fiscalía investiga deficiencias en la vieja Fe tras las denuncias de sanitarios y pacientes

La Fiscalía Provincial de Valencia abrió este martes una investigación para analizar las posibles deficiencias en la atención a los pacientes de Covid-19 ingresados en la escuela de enfermería del antiguo hospital La Fe de Valencia.

La situación en el centro la denunció una enfermera anónima en una desgarradora carta, que fue revelada por EL ESPAÑOL tras contrastarla con sanitarios del lugar. Posteriormente, familiares y pacientes del centro corroboraron también su testimonio.

La incoación de diligencias, según adelantó este martes eldiario.es, se produce tras una denuncia presentada por la presidenta de la asociación Defensor del Paciente, Carmen Flores.

Existe otra denuncia interpuesta por el PP el pasado sábado 30 de enero ante el Juzgado de Guardia. La misma ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, tal y como informó este periódico.

El Ministerio Fiscal, al respecto, advirtió de que, según establece la la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "cesará en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos".

La carta

“El paciente ha acabado en el suelo muerto y ni nosotros sabíamos cuánto tiempo había estado así”. “Tengo pacientes que me han pedido que los matara, porque no podían soportar estar en esas condiciones”. “Una gran parte de ellos están atados. La justificación es que están desorientados, se quitan la vía y no damos abasto. Pero ¿Hay algo más inhumano y desolador que sujetar a una persona de las muñecas?”, describió la sanitaria.

Así relató sus vivencias la enfermera anónima en su duro escrito, en el que alertó además de graves deficiencias en el inmueble como la ausencia de agua caliente, que no funcionaban los telefonillos para hablar con los pacientes.

Todo ello en un hospital que iba a ser solo para pacientes leves. La propia Conselleria de Sanidad confirmó el sábado que solo un tercio de los mismos lo eran. "La inmensa mayoría son personas con más de 80 años que, además, padecen muchas enfermedades asociadas", indicaron.