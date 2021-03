El PP pide el "cese fulminante" de la jefa de Salud Pública por irse de concierto a Barcelona

Noticias relacionadas El experimento Love of Lesbian: por qué un concierto masivo puede ser una buena idea

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSOE), “el cese fulminante” de la número dos de la Conselleria de Sanidad, Isaura Navarro, por “saltarse el cierre perimetral e irse de conciertos a otra comunidad animando con su ejemplo a la insumisión de las normas Covid dictadas por el Consell”.

El portavoz popular ha criticado que la secretaria autonómica de Sanidad, Isaura Navarro (Compromís), "que debe ser ejemplar" se fuera de concierto a Barcelona saltándose los protocolos de su Gobierno de confinamiento perimetral". Y ha recordado las palabras de Puig acerca de que la Comunidad "parece que lo de la ley de la selva iba para sus compañeros del Consell".

Tal y como informó ayer este diario, Navarro acudió al concierto "piloto" de Love of Lesbian el sábado, junto a una delegación de Turismo de la Comunidad Valenciana. En principio, para "observar" el desarrollo de un acto masivo con 5.000 personas a los que sólo se exigió una prueba de antígenos y usar mascarilla. La prueba de antígenos no tiene validez en la Comunidad Valenciana.

Hoteleros y hosteleros mostraron ayer un profundo malestar porque aseguran que no se reúne con ellos ni atiende a sus solicitudes. Navarro lo niega y detalla reuniones en septiembre, octubre y marzo. Respecto a la Mesa de Trabajo no asiste porque la de Sanidad no se lo ha delegado. E insiste en que en su viaje al concierto no se saltó el cierre perimetral porque fue por trabajo.

Medidas urgentes

"Puig debe tomar medidas urgentes", ha señalado Zaplana, porque "esto es una evidencia más de que la Conselleria de Sanidad se le ha ido de las manos. No puede ser que siga habiendo contagios, se aborte la vacunación masiva, siga falleciendo gente, no se hagan PCR, no lleguen vacunas y su secretaria autonómica en lugar de trabajar esté animando a la insumisión".

“Si Puig no cesa hoy mismo a la secretaria autonómica, se convertirá en un pelele en manos de Compromís” porque “hacen lo que quieren, cuando quieren y como quiere dando el peor ejemplo a los valencianos. Este tipo de actitudes no contribuyen a promover una conciencia social de respeto de las normas, sino todo lo contrario”.

El diputado popular ha calificado de "vergüenza que las personas que ponen las normas se saltan las normas, es una vergüenza que las personas que ponen las normas digan a todos los demás lo que tienen que hacer y se vayan otras comunidades de concierto". La política de Isaura es la de "haz lo que yo diga pero no lo que yo haga".

"No puede ser que Puig tenga a personas con responsabilidades claras en el sistema sanitario público que hayan vivido del cuento durante la pandemia”.

"Esto no es serio, Isaura Navarro vive como una celebrity con sueldo público, por dos fotos, la de las vacunas y la del concierto, ha cobrado un año de sueldo pagado por los valencianos cuando debería estar velando por la Sanidad pública, para eso le pagan", ha señalado Zaplana.

¿Cuánto ha costado?

El PPCV va a presentar una batería de preguntas en las Cortes para "arrojar luz sobre estas vacaciones musicales de quien debe dar ejemplo: queremos saber con quién se ha ido, cuántos días, cuánto ha costado su escapada musical y por qué motivo, si hay alguna persona más que ostenta un cargo directivo o alto cargo en el gobierno del señor Puig que se ha ido para que se tomen las medidas oportunas".

"Mientras los datos nos hablan ya de una cuarta ola, en medio de un caos sanitario sin precedentes, la número dos de la Conselleria se va de conciertos a Barcelona, esto es una falta de respeto a todos los valencianos", añade Zaplana.

"Llueve sobre mojado en la Conselleria de Sanidad porque la actitud de insumisión de Isaura Navarro se suma a la investigación por corrupción abierta contra la subsecretaria de Sanidad. La Conselleria es una olla de grillos", ha señalado.