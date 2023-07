Un candidato de Sumar alerta de que ampliar el Puerto de Valencia "bajará la calidad del esperma"

Alberto Ibáñez, candidato al Congreso de los Diputados por Sumar (milita en Compromís y es el número 2 en la lista de Yolanda Díaz por Valencia), sostiene que ampliar el Puerto de Valencia "empeora la fertilidad de los hombres".

"Va a bajar la calidad de su esperma español", llegó a decir en un acto de partido en alusión directa a Vox. Por ello, invita al partido de extrema derecha a que se "apunte" al rechazo a la infraestructura.

"No queremos ampliar el Puerto de Valencia porque va a suponer más muertos en las olas de calor o bajar la fertilidad de los hombres valencianos. Esto a Vox le debería preocupar, ya que son tan machos. Ampliar el puerto de Valencia empeora la fertilidad de los hombres", manifestó inicialmente.

Ibáñez reconoció en su intervención que "a lo mejor este argumento no lo hemos dicho mucho". "Hemos dicho que no ampliar el puerto es bueno para cuidar el planeta, para que nuestros hijos puedan respirar mejor y no haya tanta espasmo bronquiolitis infantil. Todo esto no ha colado, les da igual", expuso.

"Pero si tú le dices a Vox: esto va a bajar la calidad de su esperma español, a lo mejor ahí se apuntan a la idea de no ampliar el Puerto de Valencia", concluyó al respecto. El propio dirigente compartió después su intervención en sus redes sociales.

Se trata de una nueva vuelta de tuerca de Compromís contra la ampliación norte del Puerto de Valencia. La coalición nacionalista pasó de ignorar esta cuestión durante años, con el alcalde Joan Ribó ajeno al debate pese a su cargo en la autoridad portuaria, a iniciar una cruzada contra la infraestructura.

Primero se opuso a que la ampliación, cuyo dique de abrigo está construido desde 2012, se culmine sin una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), debido a que el Puerto de Valencia optó por crear el muelle en la parte norte y no en la sur, como estaba proyectado inicialmente.

Y esta posición viró después a una más radical: la completa oposición de Compromís a la infraestructura, independientemente de en qué lugar se genere el muelle. Tanto es así que, desde 2021, Compromís aboga abiertamente por demoler el dique de abrigo ya construido, cuyo coste ascendió a 203 millones de euros (74 procedentes de fondos europeos).

En este nuevo contexto de oposición total a la ampliación norte del puerto de Valencia, Compromís esgrime argumentos como la regresión de las playas del sur de Valencia (y el impacto de este fenómeno en la Albufera de Valencia). Pero también cuestiones como la contaminación por la mayor afluencia de buques portacontenedores y del tráfico necesario para el reparto de los mismos.

Esa contaminación es la que, según subraya ahora Ibáñez, contribuirá al cambio climático (provocando más olas de calor) y generará problemas de salud en el entorno del puerto como la espasmo bronquiolitis infantil o la infertilidad.

Yolanda Díaz, durante su visita a Valencia en la campaña electoral del 28-M, se sumó personalmente al rechazo a la ampliación norte del puerto de Valencia. Lo dijo en una escueta intervención ante los medios tras visitar las playas del sur y la Albufera.

La dirigente se negó a responder preguntas a los medios que la acompañaron durante las dos horas que duró su recorrido. Solo tuvo tiempo para una, que versó sobre las elecciones. Los asistentes no pudieron preguntarle las razones concretas por las que se opone a la ampliación, y si la rechaza por completo o solo si carece de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Ibáñez y Oltra

Alberto Ibáñez es portavoz de Iniciativa, uno de los partidos que conforman Compromís, en el que milita la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra. Es un estrecho colaborador de la dirigente. Fue su secretario autonómico de Igualdad y Diversidad hasta 2020, cuando fue relegado a un puesto de asesor.

Se trata de la cuota de Iniciativa en las listas al Congreso por Sumar. En el mitin de la formación del pasado sábado, protagonizado por Yolanda Díaz, fue el responsable de recordar la figura de Oltra, una alusión que llevó a la práctica totalidad de los asistentes a corear su nombre en el Teatro Olympia de Valencia.

Mónica Oltra dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana tras ser imputada por las presuntas maniobras de su conselleria para desacreditar a una niña tutelada que fue víctima de abusos sexuales en su centro de menores.

El educador que la agredió es el exmarido de la propia Oltra. Fue condenado por ello a cinco años de cárcel. Pero dos informes de la administración autonómica, encargados de forma indebida cuando el caso ya estaba en manos de la Justicia, concluyeron que el testimonio de la chica no era verosímil. Creyeron al agresor y no a la víctima.

Alberto Ibáñez fue uno de los cuatro cargos de Compromís que compareció junto a Mónica Oltra en la agria rueda de prensa en la que comunicó su dimisión.

