El primer empleado de 'Gürtel' en Valencia: "Me veía de tramoyista y me automarginaba"

El periodista Ignacio Blanch, el primer empleado que tuvo la Gürtel en Valencia y amigo de la infancia de Francisco Camps, ha reconocido este martes en la Audiencia Nacional que fue contratado por la trama por sus contactos con dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana y que dejó el grupo empresarial ante la sospecha de que el modo en el que se estaban tramitando contratos públicos podría resultar "problemático".

Según su testimonio,"aparte de trocear muchas cosas", la trama buscaba "penetrar las instituciones hasta el punto de obtener el favoritismo de determinadas personas".

"Yo no tuve problemas en firmar papeles hasta que me pusieron delante papeles que dije que no firmaba. Sencillamente llegó un momento que me veía de tramoyista de un acto de partido y yo mismo me automarginaba de lo que era el ámbito de penetración institucional", ha añadido.

[Camps atribuye a la dirección de su partido la contratación con Gürtel: "Somos el PP de España"]

Blanch ha declarado este martes como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, el brazo de Gürtel en Valencia, de diversos contratos menores y la adjudicación del expositor de grandes eventos. Este stand se instaló en el pabellón valenciano de Fitur en la edición del año 2009 y la Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para el expresidente Francisco Camps por el supuesto amaño de la adjudicación.

El periodista ha relatado que entró a trabajar en Orange Market en 2003 y que Pedro García, exdirector general de la televisión valenciana condenado por el contrato de la visita del Papa a Valencia en 2006 a la trama en Gürtel, le presentó a Álvaro Pérez El Bigotes.

La Fiscalía Anticorrupción ha preguntado a Blanch por su relación con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. "Somos amigos. Estuvo en el funeral de mi padre, que se produjo hace un par de meses", ha admitido. En este sentido, ha reiterado que ambos se conocen "desde la infancia", pero ha aclarado que "en el ámbito del que estamos hablando no tenía ningún contacto".

Blanch ha asegurado que "no tuve constancia" de la amistad de Álvaro Pérez y Francisco Camps. "Álvaro se relacionaba con consejeros hacia abajo y cargos del partido", ha respondido a preguntas de la defensa de Pérez.

"¿Se le contrató por la posibilidad de abrirse camino entre responsables que pudieran facilitar el acceso a las instituciones?", le ha preguntado la representante de la Fiscalía. "Pues hasta cierto punto", ha respondido Blanch. En este sentido, ha afirmado que su trabajo como periodista le llevó a conocer a altos cargos del PP que, posteriormente, llegaron a ocupar en algunos casos puestos de responsabilidad en la Administración.

Francisco Camps llega a la Audiencia Nacional. EFE

El periodista valenciano también ha reconocido el motivo que le llevó a dejar Orange Market. "Yo mi tarea inicial era ir consiguiendo contratos pequeños para poder ir haciendo un nombre y tener cierto predicamento en el ámbito. Cuando empieza en serio el deseo o el acoso de querer hacerse con un contrato gordo como fue el de Fitur yo cuando vi el modo en que se iba a hacer iba a resultar problemático". El exempleado de la Gürtel ha continuado explicando que, "aparte de trocear muchas cosas", la trama buscaba "penetrar las instituciones hasta el punto de obtener el favoritismo de determinadas personas". "Yo no tuve problemas en firmar papeles hasta que me pusieron delante papeles que dije que no firmaba. Sencillamente llegó un momento que me veía de tramoyista de un acto de partido y yo mismo me automarginaba de lo que era el ámbito de penetración institucional", ha declarado. El abogado de Camps, Pablo Delgado, solo ha intervenido para preguntar al testigo por el nombre del consejero de Presidencia de la Generalitat con el que trataba cuando fue contratado por la Generalitat tras su salida de Orange Market. "Esteban González Pons", ha aclarado Blanch. El expresidente valenciano atribuyó durante su declaración como acusado a la "dirección nacional" del PP la llegada de Gürtel a Valencia y aseguró que no tenía "ni idea" de los detalles de la contratación del expositor de grandes eventos. "Nuestro partido es un partido centralizado, somos militantes del PP de España, no somos un partido federado, solo tenemos un NIF, somos un partido nacional. Quien me lleva la campaña electoral del presidente de la comunidad es el partido de España. Todo está diseñado desde la dirección nacional", reiteró en respuesta a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

