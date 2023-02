'El Bigotes' se autoinculpa tras 6 años en prisión y pactar con Fiscalía: "Pedía a Camps y me ayudaba"

El responsable de la Gürtel en la Comunidad Valenciana se ha autoinculpado este lunes en la Audiencia Nacional y ha señalado a Francisco Camps como el político responsable de introducir a la trama en las instituciones públicas valencianas.

"Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba", ha subrayado ante el tribunal Álvaro Pérez El Bigotes. Sobre su relación de amistad con el expresidente valenciano, Pérez ha respondido con rotundidad que le "parecería obsceno negar lo evidente": su buena relación con Camps.

"Entiendo que se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con el señor Camps", ha declarado. La Fiscalía Anticorrupción ha expuesto un vídeo de su boda, publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL en 2016, en el que se refería a Camps como a un tipo "cojonudo" que siempre le dio "cosas buenas".

[La confesión definitiva de 'El Bigotes': "Aunque Camps reniegue de mí, me protegió y me cuidó"]

"Me hago una pregunta. No he visto a nadie en este vídeo que haya levantado la mano y haya dicho: yo no te conozco de nada. En ese vídeo estoy hablando con el corazón", ha asegurado. La defensa de Camps intentó que este video no se reprodujera, pero el tribunal ignoró la petición.

Sobre el encaje legal de los contratos para guardar la apariencia de legalidad, Pérez ha explicado que los acusados trasladaron indicaciones para fraccionar los encargos y evitar concursos públicos, y ha reconocido que contó "con información privilegiada" de las adjudicaciones.

La Audiencia Nacional ha retomado este lunes contra Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, el brazo de Gürtel en Valencia, del contrato para el expositor valenciano de grandes eventos de la edición de Fitur 2009 y una serie de contratos menores adjudicados al grupo Correa. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para el expresidente valenciano

El presidente del tribunal, el magistrado José Antonio Mora, ha iniciado la sesión llamando a la calma a los acusados después de que Camps se encarara con Francisco Correa, jefe de la organización, tras la última sesión. Al concluir aquella vista, según los testigos presenciales consultados por esta redacción, Camps se dirigió a Correa y le llamó "mentiroso" e "hijo de puta", un incidente que el cabecilla de la trama Gürtel puso en conocimiento de la Audiencia Nacional.

Camps se ha mostrado especialmente nervioso durante la declaración de Pérez y ha realizado aspavientos e intercambiando comentarios con sus abogados, lo que ha provocado que el presidente del tribunal le llame la atención. "Señor Camps guarde silencio y respeto a la Sala", le ha informado. Su defensa ha protestado contra la mayoría de las preguntas planteadas por la Fiscalía, pero el tribunal ha rechazado todas sus advertencias.

Pérez ha detallado en qué momento la trama decidió trasladarse a la Comunidad Valenciana. Lo hizo cuando Mariano Rajoy se hizo cargo del Partido Popular. "Yo no estaba a gusto con mi trabajo y, en un hotel de Madrid, me encontré con Camps, estuvimos charlando y le dije que estaba incómodo".

Esa fue, ha continuado, la "primera vez" que Camps le "propuso" que se "fuera a Valencia a trabajar". "Eso fue a últimos del 2003: en 2004 nos implantamos de manera seria en Valencia, yo estaba constantemente yendo y viniendo", ha añadido.

Llegada a Valencia

Pérez ha esgrimido que Camps le insistió en trasladarse a la comunidad autónoma aludiendo a una mejor "calidad de vida" para él y su familia. "En un principio hablamos de hacer los eventos y los actos del partido. Él sabía cómo sabía todo el mundo en el PP cómo trabajábamos. Sabía que eran una garantía de éxito los mítines", ha presumido.

En este contexto, Pérez ha dado más detalles de cómo se desarrolló su relación con el expresidente valenciano. "El señor (Eduardo) Zaplana dejó dos personas de su confianza a trabajar con Camps. Los dos eran amigos míos y, como a Camps le conocía, yo hice la gran mayoría de eventos de su campaña", ha relatado.

Sigue los temas que te interesan