Illueca, vicepresidente valenciano de Podemos: "Nadie está pensando en adelantar las elecciones"

Héctor Illueca se convirtió hace dos meses y medio en el vicepresidente valenciano de Unides Podem, la marca valenciana de la formación morada. Llegó en un escenario convulso, con siete dimisiones en la ejecutiva del partido y los críticos en pie de guerra por la abrupta marcha de su antecesor, Rubén Martínez Dalmau. "Hemos tenido problemas en Unides Podem, pero estoy seguro de que en el futuro vamos a ser noticia por las propuestas, no por las peleas", augura.

El foco mediático, en efecto, lo está acaparando su nueva jefa de filas nacional, Yolanda Díaz, que avanza en la creación de una gran plataforma de izquierdas que aglutine el menguante espacio electoral de Podemos. Illueca, que estuvo a sus órdenes como director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, asevera que "la gente está percibiendo que es capaz de construir no solo un proyecto electoral, sino un proyecto de país al servicio de las clases populares".

Pero el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda rechaza que se trate -no al menos por el momento- de una plataforma electoral. Y despeja también los rumores sobre el posible adelanto de los comicios por parte de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. "Nadie está pensando en adelantar las elecciones", afirma.

Fue usted el único dirigente de Podemos citado por Yolanda Díaz en su evento 'Otras Políticas' en Valencia. El nombre del partido no lo nombró nadie en dos horas. ¿Se ha convertido la marca en una rémora electoral? ¿Necesitan ocultarla?

No creo que estemos en un momento electoral, no creo que el enfoque del acto que tuvo lugar en Valencia fuera ese. Más bien me parece que estamos en un momento en el que los partidos tienen que escuchar a la sociedad. En ocasiones conviene parar y poner bien la antena para percibir bien qué demanda la sociedad. Es más bien un momento de hablar de ideas, de programas, de valores éticos, y después aterrizarlo en medidas concretas que conecten con las inquietudes de la gente. Y a mí me parece que la enorme expectativa y las esperanzas que se generaron alrededor del acto tienen que ver con esto. La sociedad percibe que hay una necesidad de escuchar.

Sorprendió ver a toda Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, aclamando como "presidenta" a la líder de otra formación política. ¿Por qué se produce ese fenómeno fan?

Seré muy claro: creo que la vicepresidenta del Gobierno de España ha conseguido conectar con nuestra base social y que lo ha hecho porque la gente percibe muy claramente que es capaz de construir no un proyecto electoral, sino un proyecto de país, con transversalidad pero al servicio de los intereses de las clases populares y trabajadoras. Perciben que ese proyecto, si se construye bien y se respetan los tiempos, es posible que tenga vocación de gobierno.

Si Oltra es la referente de Yolanda Díaz en la Comunidad Valenciana, ¿dónde queda Podemos? ¿No le viene mejor esto a Compromís que a la formación morada?

Vuelvo a decirle que no estamos ahora mismo en un escenario electoral, que estamos ante la construcción de un proceso social y político, un proyecto de país, donde lo fundamental es escuchar a todos los movimientos sociales y, muy especialmente, al movimiento sindical. Se trata de una discusión colectiva sobre principios, valores, ideas y medidas concretas que beneficien a las personas. A mí me encanta que Compromís forme parte de este proceso, pero no es nada más en este momento. Todo lo demás forma parte de hipótesis.

De cara a las próximas citas electorales: ¿A usted le gustaría ser el candidato a la Generalitat Valenciana en 2023?

La verdad es que estoy completamente centrado en mi labor de gobierno. Yo he venido aquí a aportar ideas y propuestas a un gobierno de coalición. Desde la diferencia con los socios pero con voluntad de llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía. Eso es en lo que estoy centrado, no me preocupan las candidaturas en este momento.

¿Le gustaría?

No creo que sea el momento de plantearse esas cosas.

No lo quiere decir...

No es que no lo quiera decir, es que vine aquí con la intención de aportar mi granito de arena en las políticas de vivienda. Ahora mismo estoy centrado en eso. Cuando llegue el momento electoral ya nos plantearemos las cuestiones electorales.

¿Cree que Ximo Puig va a adelantar las elecciones?

Eso es algo que debería preguntárselo usted al presidente. Mi sensación es que todo el mundo está centrado en la gestión pública, en llevar a término los presupuestos autonómicos que acabamos de aprobar para 2022.

¿Qué le parecería que las volviera a anticipar por intereses electorales?

Yo creo que no estamos en un momento electoral, que estamos en un momento de profundizar en las políticas públicas y de desarrollar los presupuestos para que se traduzcan en políticas reales. Y, sinceramente, creo que nadie del Gobierno valenciano está en otra cosa.

¿Les transmite eso el presidente Ximo Puig, que es quien tiene la potestad de convocar los comicios?

Por supuesto, nos lo traslada igual que yo se lo estoy trasladando a usted. Mi sensación es que todo el mundo está en lo mismo. En cualquier caso, es algo que debería preguntarle a él.

Se habla mucho de que Ciudadanos podría quedarse fuera del parlamento valenciano, pero muchas encuestas dan también a Unides Podem en el alambre ¿Qué están haciendo para evitarlo?

Lo que muestran las encuestas son fotos fijas y tendencias que no nos preocupan en absoluto en estos momentos. Estamos centrados en nuestra labor de Gobierno y es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos meses. No estamos preocupados por escenarios electorales, sino por hacer nuestro trabajo lo mejor posible en los próximos meses, que es lo que nos pidieron los ciudadanos. Creo además que no se entendería otra cosa. Yo no he venido a hacer ni un ápice de electoralismo, he venido a trabajar por los valencianos.

Su llegada coincidió con la dimisión de siete miembros de la ejecutiva de Unides Podem con duras críticas a Pilar Lima, la coordinadora general. ¿Tiene arreglo el partido en la Comunidad Valenciana?

Yo lamento lo que pasó. Desde entonces hemos trabajado muchísimo. Hemos hablado con todo el mundo, hemos iniciado un proceso de diálogo que yo creo que, a fecha de hoy, es ya fructífero, y que ha permitido recomponer muchas cosas. Nosotros no somos una fuerza política que tenga las dinámicas de un partido hecho. No tenemos los mismos cauces para resolver las diferencias que los partidos tradicionales.

Es verdad que hemos tenido problemas, pero estoy seguro de que en el futuro vamos a ser noticia por nuestras propuestas, no por nuestras peleas. Creo que aquello es el pasado y que en septiembre se inició una nueva etapa que ya está dando sus frutos.

Los críticos denunciaron la salida irregular de casi una decena de trabajadores, y varios de ellos han vencido a Unides Podem en los juzgados...

Son temas sobre los que no voy a opinar porque están algunos de ellos en procedimientos judiciales. Lo que tenemos que hacer es dejar que se sustancien y que se resuelvan en la forma que consideren los tribunales. Y cuando haya sentencias, acatarlas y seguir trabajando. Creo que eso forma parte del pasado. Verdaderamente pienso que estamos en una nueva etapa.

¿Qué opina usted, como inspector de trabajo, de que estas irregularidades laborales se produzcan justo en Podemos, que presume de defender a los trabajadores?

Precisamente sobre los despidos la Inspección de Trabajo no tiene ninguna competencia. Dicho lo cual, insisto: si hay sentencias y han dictaminado en determinado sentido, todo el respeto por mi parte. No tengo nada más que decir.

En estos dos meses y medio que lleva como vicepresidente de Ximo Puig, ¿ha tenido ocasión de constatar si realmente pertenece a "la trama" contra Podemos, como afirmó en 2017?

Han pasado muchos años y muchas cosas desde aquello. Yo viví el proceso, primero como diputado y después como miembro del Gobierno de coalición -al frente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social-. El Gobierno de España que hoy ejerce sus funciones tiene el mismo respaldo que le dieron los ciudadanos en 2015, pero hubo que repetir las elecciones hasta en dos ocasiones, algo que no ha ocurrido en ningún otro país democrático del mundo. La situación era prácticamente de secuestro de la voluntad popular. Después de las elecciones de 2019, finalmente, el PSOE abrió la puerta a un gobierno de coalición. El cambio es evidente.

Usted dijo exactamente que Ximo Puig había "exhibido sin pudor su lealtad" al "núcleo de intereses" de "la trama", en la que incluía a "la clase política, el poder mediático y el poder económico". ¿Lo mantiene?

Es que la exclusión de Podemos del Gobierno es algo sobre lo que se pronunció explícitamente Botín, o el presidente de la CEOE. Y estuvimos así, repitiendo elecciones, hasta que la mayoría social que existía en 2015, que es la misma que en la actualidad, sí pactó para constituir un Gobierno. Creo que es un cambio sustancial.

¿No les pasa demasiadas veces esto a ustedes en Podemos? ¿No abusan de una crítica grandilocuente que después es indefendible cuando cruzan al otro lado de la pancarta y asumen responsabilidades de Gobierno?

Claro que gobernar conlleva contradicciones. Lo hemos dicho desde el principio y no tengo ningún inconveniente en reconocerlo.

Aquella entrevista en la que habló sobre Ximo Puig fue con Pablo Iglesias en 'La Tuerka'. ¿Lo echan de menos? ¿Necesitaba el partido su dimisión para aliviar la tensión que él mismo dijo que generaba?

Yo, sobre Pablo Iglesias, lo único que tengo que decir es que lo considero un maestro, que aprendí mucho de él cuando trabajamos juntos, y que creo que nos va a ayudar a construir una izquierda fuerte.

"Hemos comprado 400 viviendas mediante tanteo, interviniendo en las grandes operaciones. Los resultados están siendo espectaculares"

¿Qué balance hace de los primeros dos meses y medio que lleva en la Conselleria de Vivienda del Gobierno valenciano?

Estamos ante un reto apasionante, construyendo sobre la marcha un nuevo pilar del estado del bienestar valenciano en base a dos componentes. Por un lado, el derecho a la vivienda, garantizándolo, logrando que sea algo más que palabras mediante mecanismos como la ampliación del parque público de vivienda mediante la dotación presupuestaria para su creación o herramientas novedosas que están empezando a dar sus frutos. Ahí se encuentran la compra de inmuebles mediante tanteo y retracto o la movilización de casas vacías de particulares, que estaban fuera del sistema.

Hay un segundo componente en materia de transición ecológica, mediante políticas en el sector de la edificación. Hay una tendencia clara en el sector a introducir elementos de innovación ecológica y economía circular. Y es fundamental que los poderes públicos contribuyamos a hacer posible esa transición tan importante, mediante políticas de rehabilitación de edificios en busca de la eficiencia energética. Es algo que por cierto, canalizará en buena medida los fondos europeos para la recuperación.

¿Cuántas viviendas han logrado arrebatar a grandes fondos mediante la fórmula del tanteo y retracto, con el que la Generalitat interfiere en las transacciones para ejercer su derecho a adquirir los inmuebles?

Hemos ampliado el parque público en más de 600 viviendas, y alrededor de 400 las hemos adquirido mediante la herramienta de tanteo y retracto, interviniendo en las grandes operaciones. Los resultados están siendo espectaculares. Y hay que subrayar que se trata de una herramienta que solo ahora empezamos a tener engrasada. En breve será mucho más efectiva para seguir incrementando el parque público.

