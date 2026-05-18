Grazalema y Adamuz premian la gestión de Juanma Moreno ante las crisis: golea en las urnas mientras el PSOE se hunde

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto de campaña. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Partido Popular ha logrado una victoria contundente en Grazalema y Adamuz, dos municipios tradicionalmente socialistas, respaldando la gestión de Juanma Moreno. En Grazalema, afectada por graves borrascas el pasado invierno, el PP alcanzó casi el 50% de los votos, mientras el PSOE cayó al 22,4%. En Adamuz, escenario de un trágico accidente ferroviario, el PP obtuvo el 53,8% de los sufragios y el PSOE perdió más de seis puntos respecto a las anteriores elecciones. Los resultados reflejan un castigo al PSOE, que gobernaba ambos municipios durante décadas, y un respaldo a la gestión de la Junta de Andalucía tras recientes crisis.

El Partido Popular ha logrado imponerse en las urnas en los municipios de Grazalema y Adamuz, dos lugares que representan una victoria simbólica del Ejecutivo andaluz, que respalda la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía.

Grazalema fue uno de los municipios de la provincia de Cádiz más afectados por el tren de borrascas de este invierno, en una situación en la que el presidente andaluz se implicó personalmente, mostrando su cercanía a los afectados.

La gestión del presidente de la Junta de Andalucía de esta grave incidencia meteorológica ha recibido su premio en estos comicios, donde ha logrado casi el 50% de los sufragios, incrementando en 79 votos la anterior elección.

En el municipio gaditano, el PSOE ha conseguido el 22,40%, Adelante Andalucía el 11,49%, Vox el 7,01% y Por Andalucía el 3,71%. El pasado febrero, más de 1.300 viviendas del pueblo fueron evacuadas después del riesgo de corrimientos de tierra que provocó el tren de borrascas.

Grazalema, además, es el único Ayuntamiento de la provincia de Cádiz que no ha cambiado de color político desde las primeras elecciones democráticas, celebradas en 1979, con los socialistas gobernando de modo ininterrumpido durante los últimos 47 años.

La tragedia de Adamuz

Por su parte, Adamuz fue el municipio cordobés en el que se produjo el grave accidente en el que 46 personas perdieron la vida, tras el descarrilamiento del Iryo y el posterior impacto con el Alvia procedente de Madrid en dirección hasta Huelva.

La gestión política y las responsabilidades derivadas del accidente han marcado buena parte del debate público en Andalucía, con lo que la victoria del PP y la debacle socialista refuerzan la tesis de que la imagen del Ejecutivo central ha sido la más golpeada por el trágico accidente ferroviario.

Los electores de este pequeño municipio cordobés han hablado y lo han hecho de modo contundente. En Adamuz, los populares han obtenido una victoria aplastante en las elecciones andaluzas celebradas este domingo.

Los populares alcanzan el 53,8% de los votos y consolidan un dominio político que ya apuntaba en 2022, mientras el PSOE de Andalucía sufre un severo correctivo electoral en este simbólico lugar y pierde más de seis puntos en apenas cuatro años.

El veredicto de las urnas, con un PP que ha logrado 1.272 sufragios, lo que supone 244 votos más que en las anteriores elecciones andaluzas.

El PSOE cae hasta el 24,96%, con 6 puntos menos y pierde 90 votos, con lo que queda claro que la mayoría de los residentes en Adamuz consideran que la responsabilidad de lo ocurrido fue del Ejecutivo central y han premiado la gestión de la Junta.

Este resultado se produce, además, en un contexto de polémica previa a las elecciones, ya que el alcalde Adamuz, el socialista Rafael Ángel Moreno, acusó al Gobierno de la Junta de "hacer utilización política de algo tan doloroso", después de que el presidente andaluz exigiera a la socialista, María Jesús Montero, que diera explicaciones ante el accidente.

Este mensaje recibió la respuesta de la Junta, en concreto del Consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que le acusó de faltar a la verdad y de haber recibido una llamada de su formación política.

👉Hace solo unos días el alcalde de #Adamuz daba un reconocimiento a los servicios emergencias por "la labor solidaria, generosa y ejemplar" el día del accidente ferroviario.



¿Qué es lo que ha cambiado? La campaña electoral.



Es inaceptable el ataque a la labor de los… pic.twitter.com/0ayFnmzsgK — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) May 12, 2026

El dictamen de los adamuceños ha sido contundente, con un Partido Popular que ha mejorado sus resultados, mientras el PSOE no logra ni alcanzar la mitad de los sufragios de los populares, pese a que han gobernado el Ayuntamiento un total de 33 años, con el actual alcalde en el poder desde 2021.