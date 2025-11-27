La unidad de élite de la Guardia Civil contra la corrupción se 'muda' a Andalucía: tres operaciones en una sola semana

Agentes de la UCO de la Guardia Civil, en una operación. EP Madrid

El martes 18 de noviembre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cuerpo de élite contra la corrupción del Instituto Armado, detenían al presidente y vicepresidentes de la Diputación de Almería.

Una semana después, agentes de la UCO registraban el Ayuntamiento de Dos Hermanas en busca de pruebas sobre un asesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, denunciado por, presuntamente, cobrar 2.000 euros al mes sin ir a trabajar.

En los mismos días, el mismo cuerpo mandaba a sus hombres a realizar otro registro. Esta vez, a la Delegación del Gobierno en Andalucía. ¿El objetivo? Los emails del enjebe de gabinete de dicha institución hasta 2018, el socialista Rafael Pineda. Sospechan de un posible caso de blanqueo de dinero.

En dos semanas, tres operaciones contra posibles casos de corrupción de políticos en Andalucía. Los agentes de la UCO tienen en la comunidad trabajo de sobra este 2025, y pareciera que hubiesen abierto sede en la comunidad.

Para ver la hiperactividad de la UCO en Andalucía basta repasar los registros y detenciones que ha llevado a cabo solo desde el pasado verano. Medio año que han dado para golpes a izquierda y derecha.

PSOE

Sin embargo, es el PSOE el que se lleva la peor parte. De todas las operaciones o informes de la UCO desde el pasado verano que tienen como objeto Andalucía, todas salvo una tienen como objeto a los socialistas.

Son, sobre todo, registros, intervenciones, detenciones e informes relacionados con los presuntos casos de corrupción que salpican a Santos Cerdán, número 3 del PSOE y a su chófer, Koldo.

Así, el pasado mes de junio, agentes de la UCO realizaron registros para esclarecer presuntas adjudicaciones irregulares de obras dentro de la pieza Koldo. La primera de las muchas operaciones que estaban por venir.

El mismo mes se hizo público un informe de los agentes de la UCO en el que se hablaba ya de que en la trama Koldo podía haber participación de empresarios y de que Santos Cerdán estaba relacionado con una sociedad que participó en las obras del puente del Centenario de Sevilla.

Pasó el verano y empezó el curso. El calor dio paso a las chaquetas cuando, el 14 de noviembre, este mismo mes, la UCO volvió a dar noticias. Registró la sede de Acciona en Madrid, en Bilbao y también en Sevilla.

Una vez más, las pesquisas de la Guardia Civil estaban relacionadas con el caso Koldo y las obras del puente del Centenario. Acciona, cabe recordar, era la empresa adjudicataria.

El día 18, como se recordaba al inicio de este texto, la UCO llegó a Almería. Allí registró la Diputación de Almería, detuvo a su presidente y vicepresidente, ambos del PP y expulsados del partido ese mismo día.

El 'caso mascarillas' acababa de salir a la luz pública. Un caso que señala a los políticos almerienses -así como al alcalde de Fines, su hijo y el exvicepresidente de la Diputación- como el centro de una presunta trama de cobro de comisiones.

Cuando parecía que el caso de Almería iba a ser la coda y final de las actuaciones de la UCO en Andalucía este 2025, llegó Sevilla y el PSOE.

Porque esta semana ha sido el turno, de nuevo, de los socialistas. Esta vez, nada que ver con Santos Cerdán o Koldo.

Porque los agentes de la UCO estuvieron este lunes en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, una de las poblaciones más grandes y pobladas de la provincia de Sevilla.

Paco Salazar

Allí buscaban, como contó EL ESPAÑOL, pistas y documentación sobre la actividad de Paco Salazar, quien estuvo contratado durante años como técnico en dicho Consistorio con un sueldo mensual, señalan fuentes de la investigación, de 2.000 euros.

Sin embargo, una denuncia de Vox, que es lo que inició este caso, apuntaba a que Salazar no trabajaba en Dos Hermanas sino en la sede del partido en Madrid. Cabe recordar que este socialista fue uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en el partido.

En la misma semana, de nuevo los hombres de la UCO. Y de nuevo, el PSOE. En este caso los agentes de la Guardia Civil entraron en la Delegación del Gobierno en Andalucía para buscar los emails de quien fuera el jefe de gabinete de dicha institución desde 2018 y hasta 2025, Rafael Pineda.

Emvisesa

El socialista está bajo sospecha porque los investigadores creen que podía haber vendido una parcela de Emvisesa, la empresa pública de vivienda de Sevilla, a una empresa vinculada con su esposa. Y que esa operación podría tener relación con una trama de blanqueo de capitales.

Menos de seis meses y la UCO ha intervenido en Sevilla y Almería en más operaciones que meses han pasado. Y aún hay por delante cinco semanas de año en las que los agentes pueden abrir nuevos casos de corrupción.