Armas ilegales, obras de arte escondidas y dinero: así es el botín intervenido en Almería por el 'caso mascarillas'

Fernando Giménez, exvicepresidente de la Diputación, en una imagen de archivo. EP Almería

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado armas ilegales, obras de arte escondidas y dinero en efectivo en los registros practicados en Almería por la 'trama mascarillas', donde detuvo a los ya expresidentes y exvicepresidetes de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez.

Este último es el protagonista de la incautación más llamativa. En su caso los agentes de la Guardia Civil encontraron una "caja de cartón con pistola detonadora".

El arma, señala el informe de la UCO, está "presumiblemente prohibida" y, por lo tanto, se ha iniciado un informe para determinar si su tenencia puede ser constitutiva de algún tipo de delito o falta.

No es la primera arma que se encuentra en este caso. Sí es la primera que se le localiza a un político presuntamente implicado en la trama.

Cabe recordar que los agentes de la UCO ya encontraron armamento cuando entraron a registrar las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Armas

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

Además de la pistola, los agentes de la UCO han encontrado obras de arte escondidas. Es el caso de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera" que el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, guardaba en su sótano.

La pieza, titulada 'La mujer del Almanzora', cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

El dinero en efectivo se encontró, señalan los agentes, en el domicilio de uno de los hermanos del expresidente de la Diputación, también investigados por este caso.

El dinero, en billetes de 50 euros y varios fajos, tenía una nota: "Este dinero es de Javier Aureliano". En total, los agentes encontraron más de 7.600 euros en efectivo.

Asimismo, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

Apple

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación.

Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial