El Gobierno andaluz advierte a Amama sobre los casos de cáncer de mama: "La ley obliga a que se den los datos"

Las claves nuevo Generado con IA El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, ha advertido a la asociación Amama que la ley les obliga a entregar los datos de posibles casos de cáncer de mama en su poder. Amama sostiene que tiene registrados más de 4.000 posibles casos de mujeres no contactadas para pruebas de cribado, pero después rebajó la cifra a 260 mujeres realmente afectadas. La Junta de Andalucía ha requerido a Amama que entregue la información, advirtiendo de posibles consecuencias legales si no se facilita, ya que la negativa podría suponer daños en materia de salud pública. El consejero insiste en que la ley andaluza obliga a facilitar información sobre salud pública y que no se puede crear alarma social ocultando datos relevantes para atender a las mujeres afectadas.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, ha advertido a la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, Amama, de que la ley les obliga a dar la información que obre en su poder sobre posibles casos.

Así lo ha señalado el titular de Sanidad este lunes en el Fórum Tribuna Andalucía organizado por Nueva Economía Fórum ante la negativa de Amama de dar datos concretos sobre las más de 4.000 mujeres que la asociación señaló que tenía registradas como posibles casos de cáncer de mama no contactadas para una prueba de cribado.

Sanz ha explicado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha detectado 3.217 casos" de mujeres a las que no se llamó para informarles de su caso y a las que, antes del 30 de noviembre, se va a hacer la prueba correspondiente.

Amama, por su parte, "dice que hay 4.000 mujeres que no estamos atendiendo", ha indicado el consejero. Por eso, desde la Junta se le ha hecho un "requerimiento" de información a la organización "porque si hay 4.000 mujeres imagínese la responsabilidad que tenemos de no atenderles", además de la "alarma social" que estaría creando Amama ante la opinión pública y las mujeres andaluzas.

Sin embargo, se ha sorprendido el consejero de Sanidad, "la respuesta de Amama es que no eran 4.000 mujeres afectadas sino que eran 4.000 llamadas. Válgame Dios, no es lo mismo".

Sin datos

Sanz, que ha señalado que no quiere polemizar sobre la cuestión, sí que ha recordado que Amama se ha negado a dar los datos que sí que expone en los medios de comunicación a él como consejero, a la directora del hospital Virgen del Rocío y a un profesional médico del servicio de cribado de cáncer.

Frente a esto, la ley, ha recordado, puesto que tanto la Ley de Salud Pública de Andalucía como la Ley de Procedimiento Administrativo de la comunidad obliga a los ciudadanos a facilitar datos sobre salud pública.

No hacerlo, ha añadido, puede suponer enfrentarse a problemas. Porque la norma expone que se pueden afrontar "daños y perjuicios que se puedan causar" al no revelar información sensible que tenga que ver con la salud propia o de otros en casos de "problemas de salud pública" como es el caso, ha señalado Sanz.

"La ley les obliga a dar los datos", ha subrayado el consejero. "Por salud pública y atender a las mujeres, si existieran afectadas y no contactadas", ha añadido Sanz.

"Yo solo digo que con estas dos leyes no puede haber subterfugios. No se puede engañar a la administración, no se puede crear alarma", ha pedido el consejero.

¿Qué pasa si sigue la negativa de Amama, que se escuda en la protección de datos para no facilitar información al SAS? "Si se niega la información, se aplicará la ley. Vamos a requerir toda la información", ha indicado el consejero.

En todo caso, Sanz ha pedido que no se banalice la cuestión. "¿Con esto se puede jugar? ¿Se puede ocultar esta información? También se ha acusado de desaparecer información sanitaria. Eso es imposible, todo queda grabado", ha señalado.