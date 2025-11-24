El cuñado de Cerdán que envió a la obra del puente del Centenario fue condenado por quemar el coche de su exmujer

Las claves nuevo Generado con IA El cuñado de Santos Cerdán, A. M. C., fue condenado en 2018 por quemar el coche de su exmujer tras su separación, poniendo en peligro a su ex, sus hijos y su exsuegra. Aunque la Fiscalía solicitaba hasta 14 años de prisión, la pena quedó finalmente en 3 años tras reconocer los hechos durante el juicio. Mientras trabajaba como único empleado de su empresa en la obra del puente del Centenario de Sevilla, cumplía condena, incluyendo la obligación de pernoctar en un centro de inserción social. La condena también implicaba destierro de Mallorca durante 5 años y una orden de alejamiento de su expareja.

El cuñado de Santos Cerdán que trabajó en la obra de ampliación del puente del Centenario de Sevilla cumplía condena por haber quemado el coche de su exmujer. El hombre prendió fuego al vehículo al separarse y con ello puso en riesgo la vida de su ex, de sus hijos y su exsuegra.

El hombre, que responde a las iniciales A. M. C, habría cometido estos hechos en noviembre de 2016 después de que su exmujer le plantease la separación, según adelanta Diario de Sevilla.

La sentencia, de 2018, hace referencia a los hechos descritos, que se produjeron dos años antes. En principio, y dada la gravedad de lo que hizo, se le pedían hasta 14 años de cárcel, que quedaron en los 3 de la condena final.

El cuñado de Santos Cerdán, cuya empresa habría cobrado hasta 2 millones de euros por participar en la obra del puente del Centenario de Sevilla, estaría por lo tanto cumpliendo la condena impuesta por un juzgado de Baleares cuando llegó a la capital andaluza como único trabajador del proyecto por parte de su compañía.

Según adelanta Diario de Sevilla, el cuñado de Santos Cerdán tenía obligación de dormir cada noche en un centro de inserción social asociado a la cárcel Sevilla-I de la capital andaluza.

Quemó el coche

Que quemó el coche de su exmujer no tiene duda: él mismo lo reconoció en el juicio, lo que le ayudó a reducir la condena. Y así lo recogió la sentencia, además, que le obligaba justamente a pernoctar en un centro cerrado mientras trabajaba en la obra del puente sevillano.

La condena, sigue el diario local, no solo suponía la pena de prisión, sino que además imponía el destierro de Mallorca durante 5 años y una orden de alejamiento de su expareja en ese tiempo.