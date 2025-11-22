La trama de las mascarillas de Almería compró un despacho de lotería y coches de lujo para blanquear mordidas

Se les investiga por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con grabaciones que apuntan a conversaciones sobre mordidas y material defectuoso vendido a sobreprecio.

Los implicados habrían blanqueado el dinero de las comisiones mediante la compra de coches de lujo, viviendas y una administración de lotería en Almería, según la UCO.

La investigación vincula la adquisición de mascarillas, guantes y batas por 2 millones de euros, a una empresa sin experiencia en el sector sanitario, mediante contratos firmados de urgencia que facilitaron posibles irregularidades.

La Guardia Civil ha detenido a varios cargos de la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines, incluidos su presidente y vicepresidente, por una presunta trama de corrupción relacionada con la compra de material sanitario durante la pandemia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detenía esta semana pasada al ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como a su vicepresidente y mano derecha, Fernando Giménez, al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez y su hijo, entre otros.

La operación se alargó durante años y es parte de lo que se conoce como el 'caso mascarillas' que, curiosamente, ni empezó en Almería ni tenía que ver con mascarillas. Una presunta trama corrupta que compró coches de lujo, viviendas y hasta una administración de lotería para, dicen los investigadores, blanquear el dinero.

¿Cómo surge el 'caso mascarillas'?

El 'caso mascarillas' surge de la investigación de un Juzgado de Barcelona de una presunta trama de tráfico de drogas y armas y de blanqueo de dinero en 2020. En esa operación, denominada 'operación Lúa', los investigadores ven un nombre: Kilian López. Y rastros de posibles irregularidades en la venta de material sanitario por su parte a administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19.

¿Cuándo llega el caso a Almería?

En 2021, solo un año después de que los investigadores trazaran quién era Kilian López, las pesquisas llegan a Almería. El 'caso mascarillas' es ya una realidad que, cuatro años después, ha estallado en la Diputación de la provincia y en el Ayuntamiento de Fines.

¿Cómo se vincula el caso de Barcelona y el de Almería?

Los investigadores vieron el nombre de Kilian López. Él tiene una empresa, Azor Corporate Ibérica, que es la que se encarga de vender, por 2 millones de euros, mascarillas, guantes y batas, a la Diputación de Almería. Eso levanta las sospechas, puesto que la compañía no era del sector sanitario y el contrato se firma de urgencia por la pandemia, lo que reduce los controles en el proceso.

¿Quiénes son los detenidos?

En 2021: En una primera fase los detenidos son Kilian López así como un amigo suyo de Fines, en Almería, Rodrigo Sánchez. También el padre de éste, que se llama igual, Rodrigo Sánchez. A padre e hijo les descubren hasta 150.000 euros en efectivo. También detienen entonces a Óscar Liria, quien era vicepresidente de la Diputación de Almería.

En 2025: La UCO detiene al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; a su vicepresidente -que sustituyó a Liria-, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; el hijo del alcalde; y un técnico de Obras Públicas municipal.

¿Hay más investigados?

Sí, entre quienes están bajo la lupa de la UCO están, por ejemplo, dos hermanos del presidente de la Diputación. Un hombre y una mujer, confirman fuentes de la investigación, empresarios agrarios para más señas.

¿De qué delitos se acusa a los presuntos implicados?

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería cree que los posibles involucrados habrían cometido delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

¿Qué sabe por ahora la Guardia Civil?

De momento, los agentes tienen grabadas conversaciones entre varios de los implicados en las que podrían estar hablando de mordidas a empresarios. También tienen en cintas conversaciones sobre la compra de mascarillas y demás material sanitario para la pandemia que no solo sería más caro que el precio de mercado, sino que, además, estaría defectuoso en algunos casos.

¿Y qué sospechan?

Los agentes parecen sospechar que la compra de material sanitario por 2 millones de euros no es la única actividad que podrían destapar en este caso. Se especula con una trama de comisiones de obras o servicios.

¿Qué hicieron con el presunto dinero negro los detenidos?

Los agentes de la UCO señalan que podrían haberlo blanqueado. Lo habrían hecho a través de un recurso clásico en estos casos: compra de coches de lujo y viviendas. También, señalan los investigadores, de una oficina de loterías en Almería.

¿Cuál es la reacción política?

En el caso del PP, partido al que pertenecían el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, la respuesta fue inmediata: suspensión de militancia en tanto se aclara el asunto. Además, ambos han dimitido de sus puestos en política.

En el caso del PSOE y del resto de la oposición, extienden la sombra de la duda sobre el Gobierno de Juanma Moreno. Argumentan que la investigación se lleva a cabo desde 2021 y no es plausible que el presidente de la Junta no conociese del asunto.

En el Gobierno andaluz insisten en que este es un caso ajeno a la institución. Afecta al PP, en todo caso, que ya tomó medidas, señalan. Medidas, subrayan, "inmediatas y contundentes", lo que les diferencia, creen, de cómo el PSOE ha ido reaccionando a sus presuntos casos de corrupción como el de Kolso o Santos Cerdán.