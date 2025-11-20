Moreno teme que la presunta trama corrupta del PP en Almería beneficie a Vox: "Vamos a actuar con contundencia"

Juanma Moreno, en Madrid en la presentación de su libro esta semana. EP Madrid

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, teme que el presunto escándalo de las mordidas de Almería que afecta al PP provincial beneficie a Vox al igualar al PSOE y su partido en posibles casos de corrupción.

Según Moreno, el caso le produce "estupor y tristeza" y se ha comprometido a "actuar con contundencia" y con "transparencia" en casos como estos.

Para el presidente andaluz, Vox puede beneficiarse de este caso en las próximas elecciones regionales, previstas para la primavera de 2026, puesto que, ha señalado, el partido de Santiago Abascal "hace una campaña que es muy sencilla, el PSOE y el PP son lo mismo, aunque no actuamos de la misma manera, ni son parecidos ni mucho menos los casos, pero ellos hacen ese tipo de campañas".

"A mí me preocupa mucho porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox", ha insistido el presidente de la Junta en una entrevista en Antena 3.

Para Vox, ha añadido, los casos de presunta corrupción son un salvavidas para su estrategia, ha señalado, "muy efectiva" puesto que "buscan soluciones fáciles a problemas difíciles, grandes titulares y poco más".

'Caso mascarillas'

Moreno ha lamentado además que el 'caso mascarillas' ocurra, además, en la provincia de Almería, uno "de los grandes bastiones que tenemos en términos electorales, una provincia que siempre tradicionalmente ha apostado por el PP".

El presidente del PP andaluz ha insistido en la misma idea que su portavoz parlamentario, Toni Martín: el partido no sabía nada. Tampoco esperaban algo así.

Por eso la noticia de las detenciones le llegó "con sorpresa, con estupor y con tristeza" porque ese tipo de noticias siempre son "duras, difíciles y tristes, sobre todo, cuando afecta a compañeros".

Además, Moreno ha destacado que la decisión de suspender de militancia a los cargos del PP detenidos llegó en cuanto supieron por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). No esperaron, ha subrayado y actuaron "de inmediato".

"Y desde luego nosotros vamos a ser contundentes si realmente hay indicios claros" de corrupción, según ha sentenciado el presidente andaluz.

Sobre los hechos que ya acontecieron en el año 2021 en la Diputación de Almería sobre el 'caso mascarillas', Juanma Moreno ha indicado que cuando la justicia inició el trámite por la información de los procedimientos judiciales que se abrieron, "no había causa" y cuando no la hay "no puedes expulsar a una persona y condenarla prácticamente a la muerte social".

Sobre los detenidos el pasado martes, ha querido dejar claro que "está la presunción de inocencia por delante y vamos a ver en qué queda el caso".

Ha insistido en que él es el primer "sorprendido" por lo acontecido, sobre todo, porque Javier Aureliano García es de "una generación joven, una persona que no tiene carga familiar, está soltero y viene de una familia que no tiene problemas económicos": "A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en ese tipo de actos".

Ha añadido que también le ha sorprendido del vicepresidente segundo, "una persona muy vinculada a movimientos religiosos".

"En fin, todo para nosotros ha sido una sorpresa porque de puertas hacia afuera mantenían un comportamiento ejemplar y transparente hasta que ha salido la causa", ha dicho.