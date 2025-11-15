La ‘vía andaluza’ llega hasta el Chinatown de Sevilla: los empresarios orientales se hacen 'fan' de Juanma Moreno

Algunos de los empresarios chinos que acudieron el pasado fin de semana al congreso del PP andaluz. M. M. Sevilla

Una treintena de ciudadanos chinos, todos trajeados y sonrientes, entraron en el XVII Congreso del PP de Andalucía el pasado sábado. El chiste general se escuchó en muchos corrillos: "¿Qué son, del PP de Pekín?"

Nada que ver. Estos curiosos invitados al congreso donde se reelegía a Juanma Moreno como presidente del PP andaluz por el 99,95 por ciento de los votos son 'morenistas' confesos. Fans del presidente de la Junta, al que siguen desde hace tiempo a donde vaya.

Según fuentes populares, esta convergencia PP-oriente llegó casi por casualidad. Una diputada del PP de Sevilla asistió junto con el alcalde de la capital hispalense y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, a la celebración del Año Nuevo Chino.

Eso fue el pasado mes de febrero. Hubo una muy buena sintonía con unos empresarios que, más allá de lo exótico que puedan parecer en medio de un congreso del PP, sentían que hasta la llegada de los populares, no se les escuchaba.

Aquella fiesta, germen de la historia de amor de China con Juanma Moreno, se celebró en el 'Chinatown' de Sevilla, el polígono Carretera Amarilla. Allí es donde se concentran muchos de los empresarios orientales en la capital andaluza.

Embajador de China

Allí estuvo el día de Año Nuevo Chino el Embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, junto a otras autoridades y representantes de la comunidad china en Andalucía.

A nadie se le escapa que, además de esa fiesta en la que coincidieron, el presidente de la Junta viajó del 28 de agosto al jueves 5 de septiembre de 2024 a China. Allí, señalan fuentes del PP, estableció "fructíferas" relaciones comerciales, añaden.

La cuestión es que hay sensibilidad en el Gobierno andaluz con China. Es un país inversor, una potencia internacional y una oportunidad de negocios para las empresas de la región.

En ese caldo de cultivo se fraguó la curiosa relación de los empresarios asiáticos con Moreno. Porque tras esa fiesta de Año Nuevo, los chinos pidieron una reunión con el PP. Y se estableció una conversación entre esta comunidad y el Gobierno andaluz muy fluida, señalan fuentes cercanas a ese encuentro.

"Los empresarios chinos solo pueden votar en las municipales, pero sus hijos y nietos, que ya hay chinos de tercera generación en Andalucía, sí que votan algunos en generales y autonómicas", explicaba un alto cargo del PP en el congreso del pasado fin de semana.

Aquí nadie da puntada sin hilo. Se mima a los empresarios chinos como puerta de entrada a la economía, pero también como nicho electoral.

La cercanía de estos chinos sevillanos es mucha. Tanto que acudieron a la presentación del libro de Juanma Moreno, 'Manual de convivencia' en la capital andaluza. Allí ya despertaron preguntas. ¿Por qué hay tanto chino en el acto?

La explicación era sencilla. No era una confusión, como apuntó alguno esa noche. Querían estar allí porque, señalan desde el PP, sienten que dicho partido escucha sus reivindicaciones.

Es más, quienes han estado cerca de esta cuestión explican que había incluso cierto resquemor entre los empresarios chinos con los partidos políticos de España. Sentían que nadie les atendía o les comprendía. Hasta Juanma Moreno.

Por eso los 30 chinos que llegaron, trajeados y sonrientes, al congreso del PP en Sevilla. Se hicieron fotos, saludaron, entraron y salieron. "Casi se nos cuelan en la reunión de la nueva Ejecutiva regional", se ríe un alto cargo del PP, que tuvo que parar a sus nuevos amigos cuando enfilaban por error hacia la sala donde Moreno presidía el encuentro con su dirección andaluza.