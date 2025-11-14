Juanma Moreno: "Andalucía ha despertado del letargo para entender que podemos competir y ganar"

La señora de la limpieza en todas las series de televisión era andaluza. Y lo mismo el albañil, el camarero gracioso, el desempleado, etcétera. Numerosos tópicos que siempre han puesto a los ciudadanos de esta región por debajo del resto del país en materia intelectual, social o económica.

Lógicamente es un cliché falso, pero a nadie se le escapa que existe. Esta comunidad parece que tiene que demostrar continuamente que no es menos que nadie, lanzando mensajes que fomenten la autoestima y datos que corroboren la importancia real de Andalucía.

Ese ha sido uno de los objetivos de la jornada 'Aquí hay talento Andalucía' que se ha celebrado este viernes en Málaga y que ha congregado a un amplio número de políticos, empresarios y representantes de la vida social andaluza.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado el foro y ha subrayado que "Andalucía ha despertado del letargo para entender que podemos competir y ganar".

Para demostrar esa afirmación, el presidente andaluz ha recordado una serie de parámetros macroeconómicos que dejan a esta comunidad autónoma en buena posición.

Fotografía de familia de varias de las autoridades asistentes.

"Somos la comunidad con más empresas de España, tenemos más autónomos que Madrid o Cataluña, hemos exportado productos por 200.000 millones de euros en siete años, somos la tercera locomotora económica de España o tenemos un 33% más de emprendedores en ciencia y tecnología", ha desgranado Moreno.

El presidente andaluz ha insistido en que "Andalucía se puede permitir soñar en grande" y se ha marcado como uno de los objetivos "la retención y la recuperación de talento".

Un pacto para crecer

En una de las mesas redondas celebradas en este foro han participado primeros espadas del mundo empresarial andaluz como Concha Yoldi, presidenta de Persán; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu; Macarena Gutiérrez, consejera Delegada de Atlantic Cooper; Federico Linares, presidente de EY España; y Gonzalo Guillén, presidente de Acesur.

Un momento de la mesa redonda de empresarios y directivos. Jorge Zapata / EFE

Han coincidido en la necesidad de hacer un pacto entre administraciones y empresas para impulsar aún más Andalucía, pero un pacto con objetivos concretos y medibles. No un brindis al sol.

"Hay que hacer planes estratégicos en palancas como el sector tecnológico, el energético o el turístico", ha señalado la presidenta de Fujitsu en España.

En líneas generales, estos ponentes han subrayado las grandes realidades y oportunidades que tiene Andalucía, aunque también que hay retos por superar como el alto paro juvenil o las diferencias en materia, por ejemplo, de innovación entre las provincias.

"Tenemos muchas oportunidades en Andalucía con 8 millones de habitantes, un clima maravilloso, el polo industrial más grande de España en Huelva, universidades públicas y privadas, puertos de primer nivel o innovación", ha indicado la consejera delegada de Atlantic Cooper.

"En Andalucía tenemos talento de sobra y somos un pueblo imaginativo y rápido, pero nos falta formación", ha afirmado la presidenta de Persán, quien también ha lamentado que "solo hay 8.000 euros de diferencia entre lo que cobra un médico y el salario mínimo".