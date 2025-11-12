Los partidos andaluces usan el debate de enmiendas al Presupuesto como primer acto de la precampaña electoral

El Parlamento de Andalucía ha celebrado este miércoles la primera sesión del Pleno de Presupuestos. Se debatían las enmiendas a la totalidad del Presupuesto que ha preparado el Gobierno andaluz para 2026. Pero eso era lo de menos.

La mayoría absoluta del PP en la Cámara -cuenta con 58 diputados- ha dejado el debate sobre las enmiendas en mero trámite. Se sabía, antes incluso de comenzar, que ninguno de los presentados -uno por el PSOE, otro por Vox, otro por Por Andalucía y otro por Adelante Andalucía- iban a prosperar.

Así las cosas, los grupos han usado el tiempo para fijar posturas de cara a las elecciones andaluzas. Para el primer acto de la larga precampaña electoral que culminará en primavera, cuando Juanma Moreno, presidente de la Junta, convoque a los andaluces a las urnas.

Así lo hizo el Gobierno andaluz y el PP regional. Defendieron el Presupuesto de 2026 como el que más invierte en Sanidad, Educación y servicios sociales. Alegaron que hay rebajas de impuestos y ayudas a las clases medias.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, fue la encargada de defender el texto de los Presupuestos para Andalucía en 2026. Unas cuentas, indicó, que son las mayores de la historia y que dedican dos de cada tres euros a servicios públicos.

Impuestos

Más dinero para Sanidad y para Educación, señaló España, que llega aún después de siete bajadas de impuestos. Esa es la clave de la posición del PP con el Presupuesto y previsiblemente, en la campaña electoral andaluza el próximo año. Estabilidad, bajada de impuestos, inversión en servicios.

La consejera de Economía, además, ha destacado cómo la economía andaluza es ahora líder en cuestiones como la creación de empleo, de empresas o de autónomos frente a un pasado de vagón de cola en España.

El PSOE, por su parte, ha insistido igualmente en su línea argumental hasta el momento y la que será la idea fuerza de aquí a las que se abran las urnas: la acusación al Gobierno de Juanma Moreno de "privatización" de los servicios públicos, en especial la sanidad, de la que aseguran que está "peor que nunca".

Ha sido la diputada Alicia Murillo la encargada de atacar a Moreno, al que ha llamado "gran bulo de Andalucía". El Presupuesto, ha añadido, "desmiente una a una todas las promesas y todos los anuncios" con los que desde el Gobierno del PP-A han intentado "engañar a los andaluces".

La diputada socialista Alicia Murillo. EP Sevilla

"No hay rastro de las promesas que hicieron hace unas semanas para intentar tapar el escándalo de los cribados del cáncer de mama", un "escándalo nacional que ha afectado a miles de mujeres", según ha puesto de relieve.

Alicia Murillo ha censurado que el Gobierno de la Junta "tiene más dinero que nunca, pero presta a Andalucía los peores servicios públicos que se han prestado nunca", y ha afeado al PP-A que, "tras siete años de gobierno", han provocado que los andaluces "pagan más, pero reciben menos" de la administración autonómica, y "la sanidad pública está peor" en esta comunidad respecto a la anterior etapa de gobierno socialista.

Su estrategia está ya clara también: el Gobierno andaluz, acusan los socialistas, "privatiza" y "maltrata" los servicios públicos. Aunque reconozcan que se invierte más dinero que nunca en esa cuestión.

Vox se ha ceñido también al guion electoral. De hecho, Manuel Gavira, portavoz del grupo, ha hablado directamente de elecciones. "Dentro de unos meses se van a llevar una sorpresa" con la convocatoria de elecciones autonómicas en 2026 por cuanto ha sostenido que "está claro que Moreno Bonilla ha defraudado a los andaluces que antes confiaban en él", ha señalado.

El portavoz de Vox ha sostenido que la gestión de la Junta de Andalucía se encuentra "igual de mal que en la época socialista" y ha advertido a los actuales rectores del Gobierno autonómico que "el andaluz cuando se queja siempre tiene razón, es un pueblo inteligente, con paciencia", de manera que si "van pasando los años" y solo encuentra "publicidad" en vez de gestión, "el andaluz despierta".

La estrategia de comparar al PP con el PSOE presenta a Vox como alternativa única que no es el bipartidismo. Una idea que explota hace tiempo Vox y que, previsiblemente, usará en la campaña de las andaluzas.

Vox

En el caso de los de Abascal, incluso han tratado la cuestión de posibles alianzas tras las elecciones a la Junta. "El señor Moreno Bonilla no quiere a Vox, pero tampoco amparamos lo que usted defienden en Andalucía con unos servicios públicos deteriorados, cada vez peor", ha señalado Gavira, en referencia a las reticencias a un Gobierno de coalición que ha indicado el presidente andaluz recientemente.

La izquierda a la izquierda del PSOE también ha hecho su parte. Han criticado la política sanitaria del Gobierno andaluz y han acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de "privatizar" los servicios públicos.

El resultado del día es ya conocido: rechazadas todas las enmiendas a la totalidad, que han tumbado los 58 diputados del PP. El proyecto de Presupuestos para Andalucía sigue su trámite y, en breve, se debatirán las enmiendas parciales y la aprobación final de la norma. Será otro acto de precampaña, una vez más con final anunciado: las cuentas saldrán adelante.