La Inteligencia Artificial llega a los hospitales y centros de salud de toda Andalucía para detectar el cáncer más rápido

Andalucía contará con la Inteligencia Artificial para detectar mejor y más rápido posibles casos de cáncer. Así lo anunció este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien señaló que los hospitales y centros de salud de toda la comunidad contarán con esta opción.

Este avance llega cuando la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias anunciaba que ya solo quedan unas 200 mujeres pendientes de repetirse las pruebas para descartar un cáncer de mama de las más de 2.000 que sufrieron los problemas del cribado, sobre todo en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El nuevo sistema de IA, en todo caso, se instalará "en los equipos informáticos y máquinas de hospitales" de hospitales y ambulatorios de toda Andalucía.

Esto quiere decir que los ciudadanos no tendrán que esperar a que se les derive al hospital para contar con esta ayuda en el diagnóstico, señalan fuentes de la Consejería de Sanidad. Ya en su centro de salud contarán con esta tecnología.

La inversión, detallan, será de cuatro millones de euros. Supondrá, explicó Moreno, "nueva mejora en la calidad diagnóstica, tanto en pruebas monográficas como las vinculadas a otros tipos de tumores".

Abandono escolar

"La Inteligencia Artificial ya nos ayuda actualmente hasta en 65 casos en uso, pero vendrán más, como por ejemplo la detección temprana del abandono escolar, la gestión del transporte o el uso eficiente del agua", explicó el presidente de la Junta.

En este caso se ha aplicado ya a la detección del cáncer, cuestión que ha dado dolores de cabeza al Gobierno andaluz tras el fallo del cribado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Ante ese problema, el Ejecutivo andaluz planteó un plan de choque inmediato -gracias al que ya solo son 200 mujeres de las más de 2.000 afectadas las pendientes de una nueva prueba- y se incorpora ahora la IA para la detección de cáncer.

El uso de esta tecnología, hasta ahora, se hacía como proyecto piloto en el hospital Reina Sofía de Córdoba. "Ofrece una mayor exactitud y concreción en los análisis de posibles afecciones tumorales de todo tipo", explican en la Junta.

"El Gobierno andaluz es consciente de que la IA es el gran motor del cambio. Por eso ya la veníamos integrando en la transformación digital de la Administración, simplificando trámites y mejorando los servicios, reduciendo tiempos de espera...", detalló Moreno

De hecho, el Servicio Andaluz de Salud ya aplica desde 2023 la IA para cuestiones sanitarias. Lo hace, por ejemplo, desde el sistema Mantis, una herramienta que predice la evolución de un paciente.

¿Cómo? Con millones de datos. El sistema evalúa qué pasa en millones de casos anteriores parecidos o con síntomas o problemas similares. Y deduce qué puede pasar con el paciente. Si habrá reingreso, si puede desarrollar un cáncer, si se le dará el alta sin complicaciones...

Es una asistencia, advierten desde el SAS, no un sustituto del ojo sanitario, que supervisa siempre lo que indica la IA. Pero una asistencia inteligente, puesto que cuanto más datos analiza, más lista se vuelve. Más atina con los pronósticos.

En todo caso, la IA se aplica a más ámbitos. Según desveló Moreno, está en hasta "79 procesos de 12 consejerías, como el pago de inversiones agrícolas o la revisión de contratos de arrendamiento rústicos, por poner dos ejemplos".

El objetivo que persigue el Gobierno andaluz es acercar la Inteligencia Artificial a ayuntamientos, empresas y ames, además de a todos los escalafones de su propia estructura administrativa.

JuntaGPT

Para ello, sigue perfilando su propia plataforma de IA, denominada 'JuntaGPT', que será una realidad en 2026 y que estará disponible para todos los funcionarios incluso desde dispositivos móviles, y servirá para optimizar el trabajo y mejorar la atención a la ciudadanía.

En los últimos años, Andalucía ha contado con el mayor presupuesto en digitalización de toda su historia (más de 1.400 millones de euros entre 2021 y 2024), y que de cara al próximo periodo 2025-2030 dispondrá de cerca de 2.600 millones con los que seguir consolidando su liderazgo en el ámbito digital.