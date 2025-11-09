Cuatro heridos al colisionar un coche con otro que estaba estacionado en la localidad granadina de Peligros

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro personas han resultado heridas tras la colisión de un coche con otro que estaba estacionado en la Plaza de los Patos, en Peligros (Granada). El accidente ocurrió a la 1:30 horas y uno de los vehículos implicados comenzó a arder tras el impacto. Los heridos, dos hombres de 18 años, uno de 25 y una mujer de 18, fueron trasladados al Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves. Los servicios de emergencia, bomberos, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios acudieron al lugar tras el aviso recibido en el 1-1-2.

Cuatro personas han resultado heridas tras colisionar un vehículo con otro que estaba estacionado en la localidad granadina de Peligros, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 recibió un aviso a la 1:30 horas de la colisión de dos vehículos en la Plaza de los Patos, se indicaba además que uno de los coches estaba ardiendo.

El 1-1-2 alertó de inmediato a los bomberos, a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES), que indicaba que uno de los vehículo estaba estacionado cuando se produjo el accidente.

Los sanitarios han indicado que el accidente se ha saldado con cuatro heridos trasladados al Hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves (dos hombres de 18 años, otro de 25 y una mujer de 18).