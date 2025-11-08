El PP de Andalucía presume de diálogo social y arenga a los suyos para mantener la mayoría absoluta: "Vamos a trabajar"

El PP de Andalucía ha organizado un congreso "como El Hormiguero", explicaba el secretario general de la formación, Antonio Repullo, horas antes de que empezase el encuentro en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla. Los invitados especiales, como anuncia Pablo Motos cada noche han sido el diálogo social y la mayoría absoluta.

El diálogo social ha sido una de las grandes protagonistas de la primera jornada del encuentro gracias a dos gestos reveladores tanto del presidente del PP y de la Junta, Juanma Moreno, como de su consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

¿Por qué ese protagonismo? Al primer día de congreso del PP andaluz han acudido los líderes de UGT y CCOO en la comunidad. Y el consejero de Sanidad ha mantenido una larga reunión improvisada con ellos. Pero lo ha hecho en medio del ágora, el espacio público en medio de la zona del congreso donde todo el mundo podía verlos.

"Hay sintonía con los sindicatos", explicaba una fuente cercana al Gobierno andaluz. Prueba de ello, la reunión a vista de todo el mundo. Nada es casual en política.

Tampoco el que el primer saludo del presidente andaluz haya sido, igualmente, a Nuria López y Óskar Martín, los líderes sindicales con los que ya había departido Sanz. Según ha entrado en Fibes ya le esperaban ambos para departir.

Sindicatos

La conversación, también reveladora. Sobre la manifestación por la sanidad de este domingo que justo CCOO y UGT han convocado. Y sobre el inicio de las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno andaluz.

El Ejecutivo de Juanma Moreno insiste en que el diálogo social es parte de su 'vía andaluza' que también contempla la moderación. Por eso los gestos hacia los sindicatos.

El segundo gran invitado de este 'show' del PP andaluz ha sido la mayoría absoluta. Precisamente en parte por culpa de la crisis del cribado de cáncer de mama, las últimas encuestas ponen la mayoría "suficiente" de Moreno en solfa. La mantendría, pero puede que por la mínima.

Por eso todos los que han tenido que hablar desde el escenario han hecho referencia a la cuestión. Lo ha hecho el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien se ha dicho deseoso de que acabase el congreso "para empezar a trabajar en esa mayoría de Moreno".

También lo ha hecho Elías Bendodo, quien ha recordado que el Gobierno central no tiene presupuestos y que Moreno ha aprobado ocho en ocho años. Esa estabilidad, ha señalado, es fruto de la "mayoría suficiente" de la que goza el PP en Andalucía.

En la primera jornada del congreso del PP andaluz, la de calentamiento, ha habido otros invitados. No tan centrales como el diálogo social o la mayoría absoluta, pero sí curiosos.

Se ha colado en el debate la niña Sandra Peña, que se suicidó en Sevilla tras un caso de presunto acoso escolar. Sobre ella ha presentado una proposición el PP para que la Unión Europea cuide más de los casos de acoso. Y que, como propuso ya Juanma Moreno, haya consecuencias en el uso de móviles y redes sociales para los menores que acosen a compañeros.

Los tatuajes han sido otra cuestión llamativa. Juanma Moreno tiene, que se sepa, uno: 'A58', en la muñeca. La A, por Andalucía; el 58, por el número de diputados que sacó en 2022.

Este viernes se ha revelado que también Toni Martín, portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, tiene "varios tatuajes". El que ha enseñado es el del mapa de Andalucía como un octógono.

Además de muchos besos y abrazos -colas para hacerse foto con Moreno entre los jóvenes de Nuevas Generaciones-, hubo este viernes recuerdos emotivos. El más aplaudido, el de la diputada María Díaz, quien falleció recientemente.

El congreso sigue este sábado con una jornada con más carga política que la del viernes. Se espera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

A eso se suma el que Moreno se enfrenta a la votación de su liderazgo por cuarta vez. No hay duda alguna de que ganará, claro, pero sí puede haber interés por qué porcentaje.

A eso se sumarán los rumores. Porque según avancen las horas se empezará a hablar de quién sale y entra en la Ejecutiva regional nueva. Eso será el sábado. Otro día. Otro programa. Otros invitados que vayan a divertirse al XVII congreso del PP andaluz.