Acuerdo "histórico" en la Junta: subida de sueldo y mejoras para 65.000 empleados públicos de Andalucía

Empleados públicos en Torretriana, sede de la Junta de Andalucía en Sevilla. EP Sevilla

La Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han alcanzado este jueves un preacuerdo para mejorar el sueldo de hasta 65.000 empleados públicos andaluces.

El pacto, que tiene que ser aún ratificado, supone un cambio en el sistema retributivo que aplicará progresivamente los complementos actuales.

Así, explican desde la Junta, la nueva Ley de la Función Pública de Andalucía servirá de base para esta reestructuración salarial, que se articulará a través de varios complementos específicos.

El complemento de puesto valorará las características y responsabilidades del puesto de trabajo; el complemento de nivel competencial reconocerá la cualificación profesional y el grado de competencia de cada empleado.

Además habrá un complemento de desempeño, que dependerá de la evaluación de los resultados obtenidos y del rendimiento; y el complemento de carrera retribuirá la progresión profesional dentro de la Administración mediante los distintos tramos de carrera horizontal.

Desempeño

El acuerdo contempla también la puesta en marcha de un modelo de evaluación del desempeño y de carrera horizontal, que permitirá que los empleados públicos puedan avanzar profesional y salarialmente sin necesidad de cambiar de puesto. Este sistema pretende incentivar la mejora continua, la productividad y el compromiso con el servicio público.

Otro aspecto destacado es la recuperación progresiva de las ayudas de acción social, suspendidas desde 2012, que volverán a ofrecer apoyos económicos para situaciones familiares especiales, estudios, prestaciones sanitarias o servicios sociales. Esta medida supone la restitución de uno de los derechos más reclamados por los trabajadores durante la última década.

El impacto económico total del acuerdo asciende a 250 millones de euros para el periodo 2026-2030. Este presupuesto cubrirá la implantación del nuevo modelo salarial, la actualización de los convenios colectivos y la recuperación de los beneficios sociales.

Modernzación

En conjunto, el preacuerdo sienta "las bases de una Administración andaluza más moderna y con un empleo público de calidad, donde el reconocimiento económico esté ligado al esfuerzo, la competencia y la prestación de servicios eficaces a la ciudadanía", señalan desde la Junta.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha calificado de “histórico” este acuerdo, que pone fin además a las movilizaciones del sector público a meses de las elecciones andaluzas.

Así, se estructura en cuatro grandes ejes: la modernización de la Administración, el fortalecimiento del capital humano, la actualización de los convenios colectivos y el refuerzo de la calidad de los servicios públicos.