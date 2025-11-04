Zahra dijo a su ex que se iba a casar con otro hombre hace una semana y él la mató a puñaladas en Huelva: "No lo aceptaba"

El municipio de Moguer mostró su repulsa con una concentración y minuto de silencio, mientras autoridades y colectivos expresaron sus condolencias y condena por este caso de violencia machista.

El presunto agresor, un ciudadano de Burkina Faso de 56 años, fue detenido poco después del crimen; no constaban denuncias previas por violencia de género en el sistema VioGén.

La víctima fue encontrada sin vida con signos de violencia por sus compañeros de trabajo, quienes alertaron a la Guardia Civil al notar su ausencia.

Zahra, una mujer de 47 años originaria de Marruecos y residente en Moguer (Huelva), fue asesinada presuntamente por su exmarido tras comunicarle que iba a casarse con otro hombre.

Se llamaba Zahra y vivía desde hace casi 20 años en Moguer, en la provincia de Huelva. Allí trabaja en el campo, en tareas agrícolas y allí se había traído a su hija, de 23 años, hacía poco tiempo.

La mujer era una más del pueblo, aunque había nacido hace 47 años en Marruecos. Su enmarido la mató presuntamente en la noche del domingo al lunes a puñaladas en la finca donde vivía.

Fueron sus compañeros de trabajo de ella los que, extrañados de que no hubiese acudido al trabajo la buscaron. Solía ser puntual, han contado. Encontraron su cuerpo lleno de "evidentes signos de violencia", señalan fuentes de la Guardia Civil, que se encarga de la investigación. Cuchilladas que le marcaron el cuerpo.

Los agentes de la Guardia Civil tardaron poco tiempo en detener al enmarido de Zahra, un ciudadano de Burkina Faso, en África, de 56 años con el que rompió hace tiempo. De hecho, la mujer había empezado una nueva relación y pensaba casarse.

Así se lo dijo a su enmarido la pasada semana. La noticia no le sentó bien. La hija de la víctima, de hecho, ha contado que, al saber de la boda, amenazó de muerte a su mujer. Este fin de semana, presuntamente, cumplió la amenaza.

Matrimonio

Lo confirman fuentes del municipio, que señalan que "no aceptaba que la mujer tuviese intención de contraer matrimonio con otra persona".

En el sistema de vigilancia contra la violencia machista no constaban denuncias previas ni por esta ni por otra relación de Zahra. No estaba en VioGén.

Como muestra de rechazo a este tipo de violencias, vecinos de la localidad se concentraron este lunes en la puerta del Ayuntamiento del municipio.

Así, "cientos de migueleños han participado en este acto de repulsa guardando un respetuoso minuto de silencio en honor de la víctima, que ha finalizado con un aplauso de todos los asistentes en su recuerdo y homenaje", señalan fuentes municipales.

El Ayuntamiento emitió asimismo un comunicado este lunes en el que señalan que el presunto asesinato de la mujer es un "trágico suceso que ha segado la vida de una mujer a manos de la violencia de género, nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza".

Por ello, desde la Corporación Municipal trasladaron sus "más sinceras condolencias" y "todo el apoyo a su hija, familia, amistades y personas allegadas de la víctima, así como a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género".

También la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, condenó este hecho a través de su cuenta de 'X', en la que señaló este lunes que "Andalucía vuelve a ser golpeada por un presunto caso de Violencia Machista en Moguer. ¡Cuánto dolor!".

Así, subrayó que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están investigando lo sucedido". "Todo mi cariño a familiares y amigos", ha concluido.

Asimismo, el PSOE de Huelva lanzó un mensaje de condena en la misma red social. "Condenamos con absoluta rotundidad el nuevo presunto asesinato machista ocurrido en nuestra provincia, en Moguer. Ni una más. Ni una menos", remarcaron.