Andalucía supera los 300.000 trabajadores la plantilla de la Junta y pagará 17.000 millones de euros en nóminas al año

La plantilla de la Junta de Andalucía crece. El próximo año será de más de 300.000 personas, según se detalla en los Presupuestos de Andalucía para el 2026.

Ese número de trabajadores tiene un coste: el Gobierno andaluz deberá pagar cerca de 17.000 millones de euros en nóminas, lo que supone un incremento de un 4,4 por ciento con respecto a este 2025.

El resultado es que el Ejecutivo de Juanma Moreno va a reforzar la plantilla de empleados públicos. Pero lo hará, sobre todo, en tres áreas.

La primera es la sanitaria. Así lo anunció el mismo presidente de la Junta y así lo confirmó su nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien comunicó en el Parlamento de Andalucía que se iban a incorporar al Servicio Andaluz de Salud más de 4.000 profesionales.

A eso se suman los docentes. Según explicó en su momento la Consejería de Educación y Formación Profesional, el próximo año se ampliará la plantilla con 3.459 nuevos profesores.

Incendios

Además de sanidad y educación, el Gobierno andaluz cumple el próximo año un compromiso que adquirió con el personal de Infoca, el plan andaluz contra los incendios forestales.

De esta forma, incorporará a la plantilla fija de la administración andaluza a los más de 4.000 bomberos forestales que, hasta ahora, estaban como fijos discontinuos. Según fuentes del Gobierno regional, este nuevo estatus "se nota" en la respuesta contra el fuego en la comunidad y, además, da estabilidad a estos trabajadores que cuidan de los campos de la comunidad.

Este momento expansivo de la plantilla de la Junta de Andalucía se da también en el terreno de las nóminas. Porque este próximo año el Gobierno de Juanma Moreno pagará hasta 16.993 millones de euros a los empleados públicos andaluces.

Esto es un 4,4 por ciento más que este año. En total, unos 720 millones de euros de crecimiento del capítulo 1 del Presupuesto, el que habla de las retribuciones del personal.

Esto, detallan fuentes de la Consejería de Economía, se divide, sobre todo, en los que ellos llaman "servicios públicos esenciales". Esto es: sanidad y educación.

De esta forma, de los 720 millones de subida de la partida de nóminas, 521 son para pagar a los sanitarios nuevos que se contraten. Y, además, para mejorar las condiciones laborales de la plantilla del SAS, sobre todo en complementos y autoconciertos.

El resto de ese aumento, detallan desde el Gobierno andaluz, es para los profesores. Para la contratación de los 3.459 nuevos docentes, pero también para mejorar el salario de la plantilla gracias al acuerdo alcanzado con el sector de igualar sus emolumentos a la media de España.

La plantilla de empleados públicos de la Junta de Andalucía, que supera los 300.000 contratados entre funcionarios y demás categorías laborales, era el año pasado de 292.000 personas.

El anterior, 285.000. Y el previo, 280.000, lo que supone que la comunidad encadena ya cuatro ejercicios donde se refuerzan las plantillas que dan servicio a los andaluces.