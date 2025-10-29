Detienen a la profesora de una guardería de Jerez acusada de pegar y tirar del pelo a cinco niños que estaban a su cuidado

Un agente de la Policía Nacional. EP Jerez de la Frontera

El Juzgado de Instrucción de Jerez de la Frontera, en Cádiz, ha acordado la puesta en libertad de la profesora de guardería de dicha localidad acusada de pegar, pellizcar y tirar del pelo a cinco niños que estaban a su cargo.

La mujer fue detenida este martes. Los padres de los menores habían detectado actitudes "sospechosas" cuando recogían a los niños en la guardería.

Cuando los responsables del centro revisaron las cámaras de la guardería vieron que mostraban a la ya exponente —ha sido despedida— presuntamente agrediendo a los menores.

Por esto, la mujer no podrá acercarse a menos de 200 metros del centro educativo donde era profesora. Tampoco de los 5 niños a los que se acusa de agredir.

"En principio, y a la espera de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se investiga un presunto delito contra la integridad moral", señalan fuentes judiciales.

Durante su comparecencia ante el juez, la mujer detenida "se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El Juzgado, además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación de Educación por las posibles medidas administrativas que se pudieran adoptar", añaden las mismas fuentes.

