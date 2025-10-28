IU y Sumar registran sin Podemos la marca 'Por Andalucía' como partido a unos meses de las elecciones

Miembros de la confluencia Por Andalucía durante su presentación. Por Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA IU y Sumar han registrado la marca 'Por Andalucía' como partido político sin la participación de Podemos, de cara a las elecciones autonómicas andaluzas. Podemos planea presentarse a las elecciones andaluzas de forma independiente si no se alcanza un acuerdo con otras formaciones de izquierda, como 'Por Andalucía'. El registro de 'Por Andalucía' busca proteger el nombre de la coalición ante posibles apropiaciones indebidas, según IU Andalucía. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que su formación celebrará primarias internas para definir sus candidatos a las próximas elecciones en Andalucía.

Si nada cambia en estos meses, todo parece indicar que Podemos se presentará a las elecciones andaluzas en solitario y con una papeleta independiente de 'Por Andalucía', la confluencia por la que concurrieron en 2022.

¿El motivo? Representantes de IU, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo han registrado como partido político ante el Ministerio del Interior la marca 'Por Andalucía' sin los morados.

Podemos sigue en stand by desde finales de junio. Es decir, no participaron el pasado mes de septiembre en su presentación ni forman parte de la misma a los ojos del Ministerio.

La dirección de los morados no termina de dar vía libre para que de nuevo vayan de manera conjunta. Por tanto, si no llegaran a un acuerdo, hasta cuatro partidos de izquierdas se presentarían a las elecciones.

Por un lado, el PSOE y, por otro, más a su izquierda, Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía, la confluencia que lideró en su momento Teresa Rodríguez.

La intención es mantenerles "la mano tendida hasta el último día", según expresó Toni Valero, coordinador general de IU-CA y diputado en el Congreso por Málaga en aquellas fechas.

En cualquier caso, los morados saben bien que no se debe dejar todo para el final. Hay un precedente. Unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2022, tanto apuraron el plazo para registrar la coalición ante la Junta Electoral que se quedaron fuera de manera oficial.

Aunque el acuerdo político posterior subsanó el jurídico, aquello tuvo sus consecuencias. Por ejemplo, su logo no apareció en las papeletas de votos, era IU quien tenía el control del grupo y sus diputados rezaban como independientes.

Aunque unos días después de aquel episodio se fijó que el grupo parlamentario sería coral, durante la legislatura la coalición ha tenido sus rencillas.

La inscripción de 'Por Andalucía' como partido político está fechada el pasado 16 de octubre, tal como ha informado El Confidencial, a unos meses de la fecha prevista para las próximas elecciones autonómicas andaluzas, previstas para la próxima primavera.

El objetivo es evitar que ningún partido o persona ajena a Por Andalucía pueda apropiarse del nombre de la coalición, según han informado fuentes de IU Andalucía a Europa Press.

Papeleta propia

La ficha con los datos de la inscripción de Por Andalucía recoge que su domicilio social se ubica en el número 14 de la calle Donantes de Sangre de Sevilla, donde también tiene su sede IU Andalucía, y las siglas de este partido político son 'PorA'.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, señaló en una rueda de prensa el pasado 6 de octubre que su formación celebraría previsiblemente entre finales de este mes y principios de noviembre sus primarias internas para elegir sus candidatos a las próximas elecciones autonómicas en Andalucía.

Sin embargo, ya señaló que habría "papeleta" de su formación, con independencia de que concurra en solitario o en coalición con otras formaciones.