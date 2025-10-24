El Gobierno andaluz cifra en 2.713 las mujeres afectadas por los problemas del cribado del cáncer de mama

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este viernes la constitución de la comisión de seguimiento del plan de choque del cribado del cáncer de mama. EE Sevilla

La Junta de Andalucía ha detallado el número de mujeres afectadas por los problemas de cribado de cáncer de mama. Son 2.317, según ha señalado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Sobre el 90 por ciento de esas mujeres reciben atención en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha añadido el titular de Salud.

Así, en el Virgen del Rocío están el grueso de las mujeres afectadas por los retrasos en los avisos cuando el diagnóstico era poco concluyente y "probablemente benignos", han señalado fuentes del Gobierno andaluz.

El resto de mujeres, ha señalado Sanz, están repartidas por otros centros sanitarios de Andalucía, aunque el grueso del problema, ha subrayado, se concentra en Andalucía.

Así, a 21 de octubre, hasta "1.778 mujeres" estaban afectadas por el problema del cribado de cáncer de mama. A ellas "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se les ha realizado ya la prueba indicada por el radiólogo.

Plazos

El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada, detallan fuentes de Sanidad.

Éste ha sido uno de los anuncios hechos por Sanz en el seno de la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, constituida este viernes y en la que se han analizado las incidencias detectadas recientemente y se han presentado las medidas ya en marcha para reforzar el programa y "garantizar una atención más ágil, homogénea y humanizada a las mujeres andaluzas".

El objetivo es reforzar la atención a las mujeres para que sea más cercana, segura y humana, reduciendo la incertidumbre que puede generar el proceso y garantizando tiempos de respuesta más ágiles, ha destacado la Junta en una nota de prensa.

Esta comisión está compuesta por expertos, especialistas en radiodiagnóstico de hospitales, colegios profesionales, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes.

Durante la reunión "se ha puesto de relieve la importancia de los programas de detección precoz como herramienta fundamental para reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida de las pacientes y optimizar los recursos sanitarios".

A partir de ahí, se ha diseñado un plan de acción que persigue "mejorar la capacidad de respuesta del sistema y la experiencia de las pacientes en cada fase del proceso", recoge Europa Press.

Entre las medidas expuestas, el consejero ha destacado la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de comunicación "proactiva, más claro y directo", que permite a las mujeres recibir información sobre los hallazgos de las mamografías y les garantiza un acompañamiento "más cercano".