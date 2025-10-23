El PSOE lleva los cribados de cáncer de mama en Andalucía al Parlamento Europeo, que debate el tema este jueves

El Pleno del Parlamento Europeo (PE) aborda este jueves la cuestión del cribado de cáncer de mama. El asunto llega al Plenario de Estrasburgo después de la crisis que en Andalucía llevara a la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y a propuesta del PSOE, que lo eleva de la mano de las eurodiputadas Leire Pajíon y Lina Gálvez.

Además, la crisis derivada de esta cuestión ha provocado el anuncio por parte del Gobierno de Andalucía de un plan de choque, otro integral, la reforma del sistema sanitario y la contratación de más de 4.000 profesionales para el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"La UE actualizó en 2022 sus recomendaciones sobre cribado del cáncer. Para el cáncer de mama, recomendó un umbral de edad de entre 45 y 74 años, y la realización de mamografías entre 50 y 69 años", señalan fuentes del Parlamento Europeo.

Con este contexto, los eurodiputados deberán debatir sobre la cuestión "tras las revelaciones sobre el retraso en las comunicaciones a las pacientes de los resultados de mamografías no concluyentes en Andalucía", señalan desde el Parlamento.

El debate, confirman fuentes de la Eurocámara, será a las 11 de la mañana de este jueves. Con el mismo se llegará a una declaración de la Comisión Europea, que es justo lo que interesa al PSOE. Sin embargo, no habrá resolución sobre la cuestión.

S&D

El caso llega a Estrasburgo después de que lo registre S&D, el grupo donde se integran los socialistas españoles. No es la primera vez que el PSOE eleva el debate a Europa. A primeros de este mes la sevillana Lina Gálvez ya incluyó el tema en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad.

Entonces, Gálvez indicó pidió a la Comisión Europea que se pronuncie sobre "el caso de las más de 2.000 mujeres andaluzas que no han recibido los resultados de sus mamografías, quedando en una situación de incertidumbre que pone en grave riesgo su salud", indicó.

“Entre estos casos, hay mujeres con cáncer que no han tenido confirmación diagnóstica y por lo tanto no han podido empezar un tratamiento a tiempo que les puede salvar la vida”, añadió la eurodiputada.