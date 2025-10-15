El PSOE vota en contra del Pleno monográfico sobre salud que pide hace dos años y es el PP el que lo salva

Los socialistas llegaron a indicar que irían al Constitucional para presentar una queja contra Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, por no permitirlo. Más información:

El Parlamento andaluz celebrará una jornada monográfica sobre Salud el próximo miércoles, en el primer día del Pleno ordinario que se extenderá hasta el jueves. Lo sorprendente de la noticia es que son PP y Vox quienes lo han propiciado y el PSOE y los partidos a su izquierda quienes se han negado.

Ha sucedido este miércoles durante la Junta de Portavoces parlamentaria. En dicha reunión cada grupo vota sobre el orden del día del siguiente Pleno. En este caso, el de la semana próxima.

Tras dos años y medio pidiendo el PSOE un debate monográfico, el asunto volvía a la Junta de Portavoces. Votó primero Adelante Andalucía, en contra de su celebración; le siguió Por Andalucía, igualmente contrario.

Y cuando tomó la palabra Ángeles Férriz, portavoz adjunta del grupo socialista, llegó el 'no' más inesperado.

Tengo una duda, señor presidente, si yo ahora voto en contra o me abstengo el debate general que estos señores llevan dos años pidiendo no se realiza. Pues para que no hagan el ridículo yo voy a votar a favor", intervino Toni Martín, portavoz del grupo popular en el Parlamento.

Dicho y hecho. Con el voto del PP, se hará el debate monográfico de Salud. Pero, ¿qué ha cambiado para que ahora tenga luz verde?

Explican fuentes del PP a EL ESPAÑOL que el momento sí que justifica este debate. Antes no. Ahora, con el cambio de consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y el nuevo plan contra el cáncer, hay materia y justificación para hacer el debate monográfico.

"Después del problema del cribado y con el cambio en la Consejería este es un momento en el que está justificado celebrar un debate general sobre la situación de la sanidad", señalan fuentes del Gobierno andaluz.

¿Y por qué el PSOE se niega? Cabe recordar que la vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez, anunció la pasada semana que iban a llevar a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento, ante el Tribunal Constitucional porque, aseguró, bloqueaba este debate que finalmente se hará la próxima semana.

EL voto contrario viene por dos motivos, señalan quienes han estado en la reunión de portavoces. Primero porque desde el PSOE y los partidos a su izquierda querían que compareciera el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y no el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Señalan fuentes del PP que Moreno comparecerá el jueves, un día después, para la sesión de control que hace la oposición cada dos semanas. Descartan que deba responder dos veces en 24 horas por cuestiones que, en esencia, serán las mismas.

Pero es que además el PSOE y los partidos a su izquierda decidieron dejar de votar por el monográfico como protesta ante lo que ellos tachan de "bloqueo" en los más de dos años que lo piden sin que haya salido adelante.

Sea como fuere, habrá debate monográfico sobre Salud. Antes, el Pleno comenzará a las 16,00 horas del 22 de octubre con el debate de totalidad del proyecto de Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al que los grupos del PSOE-A y Por Andalucía han registrado enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución al Consejo de Gobierno.

A continuación se llevará a cabo el referido debate general sobre la situación de la sanidad andaluza, que centrará el contenido del Pleno durante el resto de la jornada del miércoles y que comenzará con la intervención del Consejo de Gobierno -representado a través del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz-, por un tiempo máximo de 20 minutos.

Tras esta primera intervención será el turno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor representación, por máximo de diez minutos cada uno de ellos. El Consejo de Gobierno contará con un nuevo turno de 20 minutos, y los grupos parlamentarios con otro turno de cinco minutos.

Cerrará el debate el consejero de Sanidad por otro turno de diez minutos, tras lo que se abrirá un plazo de una hora para la presentación de propuestas de resolución, que serán defendidas por los grupos parlamentarios de menor a mayor representación por tiempo máximo de cinco minutos, sin que sea posible reabrir el debate, de forma que la primera jornada del Pleno se cerrará con las votaciones de totalidad del proyecto de Ley y de las propuestas de resolución.

Desde el PSOE, que es cierto que piden el debate hace dos años, señalan que aunque hayan votado en contra, el debate llega gracias a los "testimonios desgarradores" de las mujeres afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama en el marco del "mayor escándalo en la sanidad" andaluza, así como a los "gritos de 'Moreno Bonilla, dimisión'" que se han oído en las calles de la comunidad dentro de protestas convocadas por este asunto.

Además, ha recordado que el Grupo Socialista anunció la semana pasada a través de su portavoz, María Márquez, que va a presentar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) porque está "harto de que se pisoteen los derechos de los grupos parlamentarios".

De igual modo, Férriz ha sostenido que quien debía comparecer en este debate era el presidente de la Junta para "dar cuenta en el Parlamento a todos los andaluces de qué ha pasado, por qué, dónde y, sobre todo, las soluciones" a adoptar por parte del Gobierno andaluz.

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha anunciado en su rueda de prensa que su grupo había presentado "una desconsideración" para que la Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces diesen el visto bueno a una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, "en el próximo Pleno", con el objetivo de que dé "la cara".