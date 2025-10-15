El consejero andaluz de Presidencia Antonio Sanz coge las riendas de la Sanidad hasta el final de la legislatura

El consejero de Interior, Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía. EP Sevilla

Hombre para todo, además para la Sanidad. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, incluirá en su cartera la Sanidad hasta el final de la legislatura.

Tras el encargo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, Sanz pasará a ser el titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias en este orden, tras el cese de la consejera Rocío Hernández por la crisis del cribado de cáncer de mama.

Así lo ha anunciado Moreno en su perfil de la red social X en el transcurso del Consejo de Gobierno. "La salud es una prioridad absoluta para mi Gobierno".

"Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura", ha agregado Moreno.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

