Juanma Moreno reivindica "la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apelado al diálogo y la concordia en la celebración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Así, el presidente andaluz ha reivindicado "la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos".

Moreno, que ha acudido a las celebraciones de la fiesta nacional con el tradicional desfile en Madrid, ha publicado un mensaje en su perfil de la red social X, antes Twitter.

En el mismo ha recordado grandes gestas de España como el Descubrimiento de América en 1492. España "es un gran país", ha señalado el presidente andaluz.

En su mensaje, Juanma Moreno, que este domingo asiste en Madrid a los actos de celebración de la Fiesta Nacional presididos por los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, subraya que, "como cada año", en este 12 de octubre "celebramos todo lo que nos une como españoles".

"Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos", añade el presidente andaluz para subrayar a continuación que "las mejores cosas las hemos logrado juntos", y concluir su mensaje con una felicitación por el Día de la Hispanidad entre signos de exclamación.

Entronca así ese mensaje de Moreno con una de las claves de su Gobierno: lo que él llama 'la vía andaluza'. Esto es: moderación y diálogo. De la misma forma que lo aplica en su gestión del Ejecutivo andaluz, el presidente de la Junta ha pedido que sea una cuestión también transversal en España.