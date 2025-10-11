Más mamografías con los mismos médicos, un "tapón" que originó la crisis del cribado de cáncer en el Virgen del Rocío

La crisis del cribado de cáncer afecta a 2.000 mujeres, según cifras de la Consejería de Salud y Consumo. De esas, 1.800 pertenecen al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, puntualizó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, esta semana al dar explicaciones sobre la cuestión.

El dato, señalan fuentes del Gobierno andaluz, demuestra dos cuestiones: la primera, que se ha localizado el problema; la segunda, que la crisis del cribado no afecta al sistema sanitario en su conjunto, es una cuestión "de un área concreta" del centro hospitalario sevillano, subrayó Moreno en el Parlamento esta pasada semana.

Pero, ¿cómo surgió el problema? Fuentes del hospital Virgen del Rocío han contado a EL ESPAÑOL que el "tapón", como lo llaman, nace de la tormenta perfecta por más mujeres que se someten a pruebas, el mismo número de médicos aunque el servicio crece y un cambio en las políticas de comunicación del centro.

Por partes. ¿Qué pasa con las mujeres? "La población va envejeciendo y cada vez hay más personas que se incorporan al cribado de cáncer de pecho", señala una persona que trabaja en el centro sevillano.

Las mujeres cada vez viven más años y, además, "afortunadamente hay más supervivencia del cáncer de mama, luego se hacen más pruebas de control", señalan fuentes del centro que prefieren no revelar su identidad, pero que están en tareas de gestión del hospital.

Así, hay más mujeres que se someten a pruebas en el Virgen del Rocío porque el Gobierno andaluz amplió las edades de control del cáncer de mama. Y porque aumenta la longevidad y la tasa de supervivencia de las pacientes oncológicos.

"Y eso se hacía con el mismo personal que antes de que crecieran las pacientes", señalan las mismas fuentes del centro sanitario.

En la mezcla de más pacientes mismos radiólogos llega el tercer ingrediente de esta crisis: la comunicación a las pacientes que tienen un caso dudoso. El protocolo de 2011 que se aprobó cuando María Jesús Montero era consejera de Salud y que no obligaba a comunicar casos dudosos, defiende el Gobierno andaluz.

A las pacientes con pruebas no concluyentes "se les deja de mandar la carta que les dice esto porque oficialmente no aportaba nada, era una carta solo informativa", defiende una persona que trabaja en el Virgen del Rocío.

"Como no les dabas ni fecha ni hora para la revisión se su posible caso, que en el 99% de los casos, además, era negativo, se dejó de mandar la carta", explica.

"La carta, cuando se mandaba, solo decía que la prueba era sospechosa. Nada más. Y se les pasaba a la consultas, donde coincidían con las mujeres que llegaban de su médico de cabecera o de otros circuitos que no eran el de cribado del cáncer de mama", añade esta misma persona.

Ahí está la clave. Los médicos, cuenta, no sabían qué mujeres llegaban del cribado o de su centro de salud. Priorizaban los casos en base a datos estadísticos y sanitarios. Las mujeres que venían del cribado tampoco sabían que tenían un caso sospechoso, así que no reclamaban. La tormenta perfecta.

Así, si una mujer tenía antecedentes familiares o factores como la edad, se le citaba pronto. Pero otra sin esas condiciones, pero con una mamografía sospechosa ya, podía eternizarse el que viera de nuevo a un médico, señalan fuentes del Virgen del Rocío.

"Solo el 2 por ciento de las pruebas sospechosas es cáncer", señalan sanitarios del mismo centro médico. "La probabilidad es tan pequeña" que se dejó de comunicar "porque todo el mundo que recibe la carta cree que tiene cáncer" y no es así.

Fuentes del Virgen del Rocío se felicitan porque la Junta, en el plan de choque para abordar la cuestión del cribado, hayan comunicado la contratación de más médicos. "No había personal suficiente", señalan.

Los que hay "priorizan" de entre todas las mujeres que tienen en lista. Y ahí se produjo el problema. Acotado al Virgen del Rocío, sí, pero que afecta a 1.800 mujeres. Afortunadamente, señalan fuentes sanitarias, muy muy pocos de ellas tendrán un diagnóstico grave.

Contra esta crisis el Gobierno andaluz ha aprobado un plan de choque dotado con 12 millones de euros que garantiza la contratación de personal sanitario. Radiólogos para el Virgen del Rocío que destaponen el servicio de oncología.

Eso ataja el problema inmediato. Se harán test de lunes a viernes, mañana y tarde. Fines de semana y festivos. El Gobierno andaluz se ha marcado como prioridad atender a las mujeres que pudieron ser objeto de retraso en el resultado de sus pruebas de cáncer de pecho.

Con eso, estiman desde el Ejecutivo andaluz, atienden a lo más urgente: a las mujeres afectadas por este caso. Pero hay otra estrategia en marcha: la de la información y análisis. Desde el Gobierno andaluz están analizando al detalle cómo pudo haber retrasos y qué unidades o partes del sistema pudieron fallar.

Cuando se tenga todo estudiado, el mismo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se comprometió a que habría consecuencias. No se descartan ceses. La auditoría, señalan fuentes de la Junta, quiere ser muy exhaustiva y de ahí que se esté tardando en recabar información.

Consecuencia de esta crisis del cribado de cáncer de mama fue la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. A eso siguió el anuncio por parte del presidente de la Junta de una nueva unidad de cáncer de mama y otra de cáncer de colon en el hospital Muñoz Cariñanos de la capital hispalense. También el uso de Inteligencia Artificial en el sistema sanitario de Andalucía para detectar casos de cáncer.

El Gobierno andaluz sabe de la importancia de la salud, más aún cuando las elecciones están a meses de convocarse en la comunidad. Por eso apuestan por más medidas. De hecho, los Presupuestos de 2026 incluirán partidas específicas para el cáncer.