La izquierda extiende la sombra de la duda a toda la sanidad andaluza y Moreno acusa a PSOE y Vox de unirse contra él

Adelante Andalucía, Por Andalucía, Vox y PSOE cargaron este jueves duramente contra el Gobierno andaluz por la crisis del cribado de cáncer de mama. Una pinza que el Gobierno andaluz bautizó como una UTE: "unión temporal electoral".

Así la calificó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien señaló que "el único interés" de los partidos a su izquierda y a su derecha es electoral. Eso, indicó, les hace coincidir con las críticas a su gestión.

Así, el objetivo de la 'pinza' izquierda-derecha es, según el presidente andaluz, "romper" la mayoría absoluta que tiene el PP-A y que María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno central y secretaria general del PSOE-A, sea la "presidenta" andaluza.

El ataque desde ambos flancos a cuenta del cáncer de mama sorprende más aún en las filas del PP cuando ya hay aprobado un plan de choque de 12 millones que garantiza la prueba a todas las mujeres afectadas antes del 30 de noviembre, un nuevo centro de cáncer de mama y colon en Sevilla y un programa de uso de Inteligencia Artificial (IA) para la detección de nuevos casos.

A eso suma la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, así como cambios estructurales y más fondos en los presupuestos del próximo año.

"Váyase"

Esta reivindicación de la gestión de la crisis no ha servido ni en Vox ni en el PSOE ni en los partidos a su izquierda. El ambiente preelectoral calentó el debate en el Pleno de este jueves al punto de que Vox, que ha votado a favor de algunas medidas del PP en esta legislatura, pidió la dimisión de Juanma Moreno. "Váyase a su casa", le espetó el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira.

Los de Abascal atacaron duramente a Moreno, quien se mostró sorprendido por la defensa de las mujeres andaluzas con cáncer de Vox. En otras ocasiones, ha recordado, su partido ha vetado minutos de silencio tras el asesinato machista de mujeres. O ha hablado de organizaciones "ideologizadas" en referencia a organizaciones de ayuda a la mujer como las que se manifestaron por la crisis del cáncer de mama.

"Yo no voy a decir que tenga yo más respeto por una mujer que usted, pero al menos la misma la tengo", ha dicho Moreno a Gavira, apuntando que el PP-A "siempre defiende a las mujeres y trabaja por ellas, no cuando interesa electoralmente".

En el PSOE los ataques no han sido más suaves. De hecho, la vicesecretaria general de los socialistas, María Márquez, extendió la sombra de la duda desde el cribado de cáncer a todo el sistema sanitario andaluz.

Así, la socialista acusó a Moreno de "vender a trozos la sanidad pública mientras la gente en esta tierra se muere". Como Vox, pidió la dimisión de Moreno. "Váyase señor Moreno, váyase", subrayó.

"El problema no es el protocolo [del cribado de cáncer], es el colapso del sistema, la falta de profesionales que llevamos denunciando tantos años", abundó Márquez, quien negó que el problema esté en un solo hospital como defiende el Gobierno andaluz.

"Se está dando en todos los hospitales y, lamentablemente, no sólo con el cáncer de mama", según ha apostillado para remarcar que por eso el Grupo Socialista ha pedido la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.

"Procolo Bonilla"

Así, Márquez habló del "protocolo Bonilla", basado en "el desmantelamiento de los servicios públicos en Andalucía", y le ha recordado que, en el Pleno anterior, "hace 15 días", el presidente le dijo, "mirándome a la cara, que no había listas de espera en el cáncer en Andalucía".

Misma estrategia por parte de la izquierda a la izquierda del PSOE: el PP, aseguraron en el debate, quiere "privatizar" la sanidad. Así lo defendieron tanto el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, como la de Por Andalucía, Inma Nieto.

De esta forma, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto afeó a Moreno su calificación de "error puntual" sobre lo sucedido con las pruebas diagnósticas complementarias del cribado de cáncer de mama. "No es un error puntual; es un horror general".

"No es un error. Hay mujeres que faltan de sus casas; mujeres que han tenido un proceso de curación más doloroso y mucho más largo porque no fueron avisadas a tiempo de que sus pruebas no eran concluyentes", indicó.