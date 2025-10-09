Juanma Moreno quiere atajar la crisis del cribado del cáncer con la dimisión de su consejera y la reforma del actual sistema

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compareció a las 20.30 horas de este miércoles. La convocatoria era extraordinaria y sorpresa y se hacía con un objetivo claro: iniciar el camino para atajar la crisis del cribado de cáncer.

¿Cómo? Con el anuncio de la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández y, además, de la reforma profunda del sistema sanitario andaluz si es necesario.

El presidente andaluz, consciente de la gravedad de la crisis abierta por el retraso en el diagnóstico de las pruebas de cáncer de mama, pidió perdón de nuevo y recalcó que el plan de choque aprobado por su Gobierno tendrá una inversión de 12 millones de euros pero será ampliable si hace falta.

De fondo, en el Ejecutivo andaluz recuerdan qué pasó la última vez que en la comunidad hubo un problema de calado en la sanidad. Fue con el PSOE, en la última época. La gestión de la entonces crisis derivada de las mareas blancas acabó desbordando al Ejecutivo de Susana Díaz, que perdió la Junta en 2018.

Además de un cálculo político, en el caso de Juanma Moreno hay un convencimiento político, señalan desde su entorno. El presidente, explican, se puso al mando de la gestión de esta crisis y exigió una investigación pormenorizada de la cuestión.

Cribado de cáncer

El presidente andaluz, que ya ha pedido perdón por los retrasos ya dos veces, está dispuesto a que el cribado del cáncer de pecho no se convierta en una crisis de más calado a pocos meses de las elecciones andaluzas.

Desde la oposición se lo quieren poner difícil. La vicesecretaria general del PSOE andaluz, María Márquez, señaló este miércoles que no les vale la dimisión de la consejera. "Hoy el grito de las andaluzas en las calles es que se vaya usted, señor Moreno", exigió. "El daño es irreparable", añadió.

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado que "seguiremos exigiendo respuestas, porque hay que defender la sanidad pública. Nos va la vida en ello".

Así, Montero acusó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "volver a mentir". "Ningún protocolo ni profesional sanitario avala dejar a miles de mujeres desinformadas y esperando durante meses o años una segunda prueba".

Adelante Andalucía y Por Andalucía se sumaron a las críticas. La dimisión no les vale tampoco como forma de zanjar la cuestión. Además, ambas formaciones políticas pusieron esta semana sendas denuncias por homicidio relacionado con este caso aun cuando, señaló la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, no hay datos ciertos aún sobre fallecidas, extremo que confirman desde Amama, la asociación de mujeres con cáncer de mama que está centralizando los casos.

Vox también se mostró crítico con la dimisión de la consejera de Salud. Para el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "sacrifica a quien haga falta con tal de no mancharse él".

De esta forma, Gavira recordó que el primer consejero fue Jesús Aguirre, quien "nos encerraba a las seis de la tarde durante el COVID y fue premiado con la presidencia del Parlamento".

Antes de la dimisión y el anuncio de una reforma profunda del sistema sanitario, así como el plan de choque y el cambio de protocolo que ha detallado Moreno, compareció Carolina España ante los medios tras el Consejo de Gobierno para explicar las medidas para atajar la crisis.

Sorprendió que no fuese la consejera de Salud, Rocío Hernández, quien diera explicaciones. "Ella está gestionando", explicó la consejera portavoz. Unas horas después ya no era titular de Salud.

El presidente de la Junta tiene, en el horizonte, unas elecciones a las que quería llegar explicando su gestión. Había anunciado una veintena de inauguraciones de centros de salud y Andalucía, además, ha aumentado su gasto en sanidad hasta superar, por primera vez en la historia, la media de España.

Por eso no está dispuesto a que esta crisis del cribado opaque ese esfuerzo. De ahí dimisiones, planes de choque, cambios de protocolos y reformas del sistema.