La asociación Amama denunciará al Gobierno andaluz por "los errores" en el cribado del cáncer de mama

La asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama) presentará una demanda judicial colectiva contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos producidos en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

En la tarde de este martes la asociación que alertó y destapó los problemas en el programa de cribado del cáncer de mama reunirá a las afectadas para fijar los términos y condiciones en las que elevarán judicialmente esta denuncia.

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, cree que la situación es muy grave al asegurar que "hay varias mujeres muertas ya por los retrasos" en estas pruebas complementarias que necesitaban tras una primera mamografía dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama con resultados no concluyentes.

"Esto es una catástrofe", ha remarcado en una entrevista en Onda Local de Andalucía recogida por Europa Press. De igual modo, ha relatado el caso de un marido al que ha atendido este mismo martes en la sede de la entidad y cuya esposa falleció la semana pasada.

"Nuestra realidad es ésta. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días. Nosotras sí tenemos empatía", ha señalado después de sostener que "los que están en ansiedad son ellos", en alusión al Gobierno andaluz.

Igualmente, desde Amama aseguran que están atendiendo a personas que "están ofreciendo dinero para que las mujeres se hagan esas pruebas" ya en la privada. "¿Cuánto vale para el SAS la vida de una andaluza?", se ha preguntado Claverol, que ha reclamado que se contrate ya a más radiólogos.

En este punto, ha confirmado la presentación de una demanda colectiva sobre la que queda "fijar en qué términos" se hará. "Sólo les duele si les cuesta el dinero", ha manifestado la presidenta de Amama, que ha insistido en que "nuestro único enemigo es el cáncer de mama".

La asociación ha reiterado su petición de "informe veraz" sobre el alcance de las personas afectadas; que se depuren responsabilidades y que se le hagan las pruebas ya.

"No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración", ha sentenciado Ángela Claverol.

Por otro lado, la oposición también está moviendo ficha. Izquierda Unida ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los "errores graves" en este programa, considerando como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta.

El PSOE por su parte alerta de que el SAS está haciendo estas 2.000 llamadas, pero que "te llaman y te dicen, hay una sospecha de que puede tener cáncer".

"Muy bien, ya tengo la sospecha y ahora qué. ¿Cuándo me hacen la ecografía, otra mamografía o cuándo me atienden?", según ha indicado Férriz sobre las dudas que tienen esas mujeres. Al respecto, asegura que, tras ello, "se van a un seguro privado" para no esperar a que el cáncer se extienda.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, lamenta que los partidos de la oposición persigan el "rédito político" con el problema surgido, ante lo que el Gobierno andaluz ha "reaccionado con diligencia" y buscando "medidas".

En cualquier caso, la Fiscalía Superior de Andalucía ya ha registrado la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente sobre estos errores y ha iniciado su estudio para decidir si abre o no las correspondientes diligencias.