Andalucía empieza a llamar a 2.000 mujeres que se hicieron el cribado de cáncer de mama: el 98% serán negativos

La Junta de Andalucía ha empezado a llamar a las 2.000 mujeres que se hicieron un cribado de cáncer de pecho y cuyo diagnóstico fue no concluyente. Según cifras del Gobierno andaluz, el 98 por ciento serán negativos.

¿Por qué llaman entonces a estas mujeres? Para explicarles el protocolo que clasifica sus pruebas como no concluyentes y pide hacer nuevos test para cerciorarse de los resultados. El Servicio Andaluz de Salud quiere evitar así incertidumbre en un tema tan delicado como es el cáncer de mama.

"Muchas de esas mujeres están informadas ya y conocen su situación, pero como no es obligatorio hacerlo, no consta en las historias clínicas quiénes han sido informadas y quienes no y, para asegurarnos, vamos a llamar a todas", señalan fuentes de la Junta.

De esta forma, la idea es llamarlas, explicarles que su resultado fue negativo y así, tranquilizarlas para que no crean que pueden estar entre el medio centenar de casos que sí que dieron positivo y se les notificó con retraso.

Sobre esta cuestión, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, se ha reunido este jueves con la asociación Amama y les ha informado de que, "tras el análisis detallado de los circuitos y de los datos de pacientes pendientes de pruebas complementarias, el SAS ha confirmado que la situación detectada corresponde a un fallo de información a estas mujeres que deben hacerse una segunda prueba".

Juanma Moreno

Así, se arroja luz a por qué las mujeres que han denunciado el retraso en la comunicación del diagnóstico sufrieron este problema. Cabe recordar que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como la consejera de Salud han pedido ya disculpas por esta cuestión.

Fuentes de la Junta indican que "actualmente, cuando se realiza una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama existen tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y

lesión posiblemente benigna".

Los casos negativos reciben notificación; los positivos, lógicamente también para iniciar tratamiento; pero en el caso de los no concluyentes existe la posibilidad de que no se comunicase a las mujeres que "su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica".

“Es algo normal y creemos que hay que corregirlo, porque se puede corregir”, ha señalado la consejera, que ha anunciado que desde hoy se ha empezado a llamar a todas estas mujeres, unas 2.000 en toda Andalucía.

Antonio Sanz

También ha hablado del asunto el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha confirmado que se está trabajando "muchas horas en buscar soluciones" a esta cuestión que saben que es delicada.

Ha acusado al PSOE-A de "meter miedo" porque no es que haya "2.000 mujeres afectadas", sino que se trata de garantizar "que no se queda nadie fuera" y "ya veremos cuántas son". "Por eso son 2.000 llamadas, no quiere decir que sean 2.000 las afectadas, pero el PSOE prefiere el fango y dañar la imagen del Gobierno aunque sea mintiendo y metiendo el miedo a la ciudadanía", según ha trasladado Sanz.

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha confirmado que la Consejería "no sabe quién tomó la decisión" de no informar a las mujeres cuyas mamografías dudosas implicaron la petición de una segunda prueba complementaria -ecografía-.

Rocío Hernández

En la reunión mantenida con la consejera Rocío Hernández -"que ha pedido disculpas en varias ocasiones-, la Junta ha informado a Amama de que revisará las mamografías de "tres años para atrás" y que "están depurando responsabilidades".

Los puntos críticos que están confirmados por el momento por la Consejería de Salud son el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y "varios centros de salud". En cuanto al circuito preferente para las pacientes afectadas por los retrasos, Amama ha señalado que "tendría que estar ya operativo".