Nueva rebaja de impuestos en Andalucía: hasta 200 euros de deducción por nacimiento, adopción o acogida de niños

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado la quinta medida de bajada de impuestos a los andaluces. Será para quienes tengan o adopten a un hijo. En total, las familias se podrán desgravar hasta 200 euros por esta cuestión.

La novedad está en que se elimina en la medida el tope de 30.000 euros que había hasta ahora para beneficiarse de las ayudas por hijos. La medida, ha expicado el presidente andaluz, alcanzará a unos 13.000 andaluces y es un acicate a la natalidad en la comunidad.

Esta medida se suma a los anuncios de reducción fiscal en el caso de gastos veterinarios, al que siguió el de quienes pagan la cuota del gimnasio o realizan deporte federado.

Tras esos dos anuncios llegó el de la deducción por alquiler de vivienda para menores de 35 años y mayores de 65, que aumentó sus cuantías y también los límites económicos de los hogares que quieran acogerse.

Por último, este lunes el presidente de la Junta anunció una cuarta medida en la "séptima bajada de impuestos" propuesta por el Gobierno andaluz. Se trataba de la deducción fiscal de hasta 100 euros anuales para quienes sean celíacos y cubrir así la compra de alimentos sin gluten.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.