Juanma Moreno anuncia 22 inauguraciones hasta febrero, lo que descarta 'de facto' elecciones al menos hasta mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, marca los tiempos para la próxima convocatoria electoral en la comunidad, pero el mes de marzo, que se comentaba en las quinielas de algunos mentideros políticos, ya está descartado.

Ese mes se cae del posible calendario electoral después de que Moreno haya anunciado que desde este jueves hasta el próximo 28 de febrero el Gobierno andaluz inaugurará 22 nuevas infraestructuras sanitarias en las que se han invertido 136 millones de euros.

Las tres más inmediatas serán en la provincia de Málaga, concretamente en Los Boliches, en Fuengirola; y en la Carihuela, en Torremolinos; y en Piedra Redonda, en Almería.

Y es que, según la ley electoral, una vez que convoque tienen que transcurrir 54 días hasta la cita con las urnas.

Se trata de un periodo en el que está prohibido realizar cualquier acto que esté financiado directa o indirectamente por los poderes públicos y que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos.

Hasta febrero

Por tanto, todas las inauguraciones de infraestructuras tendrían que hacerse antes de finales de febrero. No obstante, a preguntas de los periodistas ha matizado: "Después de febrero hay más. He mencionado las más recientes".

El propio Moreno bromeó este miércoles sobre el hecho de que, anunciando las inauguraciones, daba pistas sobre la fecha de las elecciones. "Paro en febrero de hablar de obras para que no hagan más cuentas", indicó en el acto de reapertura de las Atarazanas en Sevilla.

La cuestión es que el anuncio de esas aperturas de nuevos centros de salud da dos pistas claves en un momento político: que no puede haber elecciones en los casi dos meses posteriores a febrero y que la salud es uno de los asuntos que más preocupan en el Gobierno andaluz.

Porque el Ejecutivo andaluz quiere vennder gestión. Y la foto cortando citas de uno de los puntos más sensibles del sistema sanitario, los ambulatorios, es una muy buena carta de presentación, piensan en el Gobierno andaluz, para ir a las urnas.

Pedro Sánchez

Aunque la decisión de convocar eleccioones en Andaluccía le compete expresamente a Moreno, dice hace meses que su objetivo es agotar la legislatura, que acaba en el mes de junio. Únicamente cambiaría de opinión si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las nacionales.

En ese caso, las haría coincidir para que los ciudadanos no tengan que acudir a votar dos veces en un corto periodo de tiempo.

No obstante, ha insistido en que su intención es acabar el mandato electoral. "Las elecciones son en junio, con lo cual fácilmente en la primavera de 2026 vamos a tener elecciones salvo que haya adelanto electoral a nivel nacional y entonces no tendría sentido concurrir dos veces en escasos meses".

En un principio hubo rumores sobre la posibilidad de que las elecciones autonómicas coincidieran con las de Castilla y León fechadas para el 15 de marzo.

Sin embargo, esa fecha e incluso el mes de abril, si Moreno cumple su calendario de inauguraciones de infraestructuras, también estaría descartado. Sobre todo también teniendo en cuenta los festivos que se acumulan en Andalucía entre Semana Santa, las ferias y romerías.

En cualquier caso, el también presidente del PP andaluz tiene ya la maquinaria electoral a punto. El próximo 8 y 9 de noviembre se celebrará el XVII Congreso de su partido en Sevilla.

Al mismo acudirán hasta 2.160 compromisarios y su Presidencia estará en manos de Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva.

En cualquier caso, de aquí a que se abran las urnas, Juanma Moreno ha pedido a los suyos que saquen pecho y hablen de la gestión que se ha hecho en la comunidad. Especialmente en ámbitos como la educación o la sanidad, que es lo que hará él mismo hasta, al menos, el 28 de febrero.

A su vez, Andalucía cerrará el año 2025 con la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2026. Llegará al Parlamento, última parada de su tramitación, en el último pleno del año, el del 17 y 18 de diciembre, según fuentes del Gobierno andaluz.

Antes de esa votación, que gracias a la mayoría absoluta del PP es solo un trámite, habrán pasado por el hemiciclo andaluz una decena de leyes.

Porque el Gobierno de Juanma Moreno tiene claras dos cosas: que las elecciones se ven ya en el horizonte y que hay que llegar a las urnas con los deberes hechos.