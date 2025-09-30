Juanma Moreno presenta en octubre su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza' sobre su proyecto político

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presenta a finales de octubre su primer libro. Se llama Manual de convivencia. La vía andaluza y lo edita Espasa.

En el libro el presidente andaluz repasa, además de su vida, su proyecto político, que siempre ha señalado que se basa en la moderación y el diálogo. Justamente esos son los valores que se agrupan en 'la vía andaluza' a la que hace referencia el título del libro.

"Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y una de las figuras más relevantes del actual panorama político español, ofrece un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política", señalan desde la editorial.

"En estas páginas, el autor defiende la puesta en práctica de lo que denomina 'la vía andaluza': una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España", añaden.

Gracias a esa fórmula, en 2018 "consiguió lo que parecía imposible: el cambio político en Andalucía y que, cuatro años después, los propios andaluces refrendaran esa buena gestión otorgándole la mayoría absoluta", detallan desde Espasa.