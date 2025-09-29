Encuentran muerto en un maletero y con signos de violencia a Antonio Campos, un vecino de Berja (Almería)

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo de un cadáver con signos de violencia en El Ejido (Almería), que correspondería con el de Antonio Campos, un vecino de Berja, de 54 años, cuya desaparición había sido denunciada recientemente.

Fuentes del instituto armado han informado de que el cuerpo sin vida de Campos fue localizado en la noche del domingo, concretamente en el núcleo de San Agustín.

El Ayuntamiento de Berja (Almería), a través de su perfil en Facebook, ha expresado su más sentido pesar por el fallecimiento de Antonio Campos, una persona "muy querida y apreciada" en ese municipio próximo a El Ejido.

"Berja pierde hoy a una persona que deja huella en la memoria de quienes lo conocieron y compartieron momentos a su lado", ha indicado el Consistorio. El post se ha llenado de comentarios donde los vecinos explican que era un gran cofrade, "muy comprometido" con la Iglesia Católica, pero sobre todo con su Virgen de Gádor, ya que era hermano mayor de su hermandad.

Por su parte, el Ayuntamiento de El Ejido también ha expresado su más "sentido pésame" por el fallecimiento de un integrante de esa institución, ya que Antonio Campos era funcionario del mismo. Desde el perfil de la Biblioteca Municipal de Berja 'Miguel de Cervantes' han explicado que fue técnico de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Berja.

"Como historiador, ha buscado siempre engrandecer el patrimonio local y darlo a conocer como algo muy valioso. Echaremos de menos sus visitas por esta casa, por la que tanto ha mirado. Descansa en paz", han escrito.

La desaparición de Antonio Campos había generado una gran preocupación en Berja y municipios cercanos, donde familiares, amigos y vecinos habían hecho llamamientos para dar con su paradero. La investigación permanece abierta y ahora las autoridades tratan de esclarecer los hechos acontecidos.