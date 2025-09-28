Rescatan a un senderista de 65 años tras caer desde unos 15 metros en un monte de Trevélez (Granada)

Un hombre ha sido rescatado por los servicios de emergencias tras haber sufrido una caída mientras caminaba en un monte de Trevélez (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de la Presidencia, a través de un comunicado.

El aviso ha llegado al Teléfono de Emergencias sobre las 12.40 horas. Era un familiar del herido el que indicaba que un hombre había resbalado, había sufrido una caída de unos 15 metros y se había golpeado en la cabeza con una piedra cuando caminaba por la sierra de Trevélez.

Desde la sala coordinadora se ha alertado, de inmediato, a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El GREIM ha movilizado un helicóptero a la zona y, tras localizar al afectado, un varón de 65 años de edad, lo ha rescatado y evacuado hasta las helisuperficie del 112 en Granada.

Posteriormente, ha sido recogido por una ambulancia que lo ha trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico y pérdida de sangre.